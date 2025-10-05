október 5., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

1 órája

A Termál könnyed győzelemmel maradt a csoport élén - galériával

Magabiztos hazai győzelemmel tartotta meg vezető pozícióját a gyulai labdarúgócsapat az NB III.-as bajnokság Dél-keleti csoportjában. A Termál FC gárdája a tizedik játéknapon a vásárhelyi együttest múlta felül domináns, gólra törő játékkal. Nem mellékes, hogy a fiataljai vitték a prímet.

Bakulya Mihály

A Termál FC a kezdeti tapogatódzás után átvette az irányítást, de a labdabirtoklási fölénye kimerült pontrúgásokban. 

Termál FC ; Hódmezővásárhely; labdarúgás
A Termál FC offenzív focit bemutatva múlta felül a szervezetten játszó vásárhelyieket. Fotó: Kiss Zoltán

A 27. percben tört meg a jég, amikor Máris baloldali szögletét Göblyös a rövid saroknál fejelte a rövid kapufa mellé, 1–0. A 40. percben Lestyán egyéni vezette a védőkre a labdát 13 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 2–0.
A második félidőben sem változott sokat a játék. Többet kezdeményezett a gyulai csapat, a 69. percben egy ritka ellentámadást mégis a Vásárhely zárt góllal, miután egy visszagurított labdát Tóth Péter. visszagurítást 13 méterről laposan a kapufa mellé helyezett, 2–1. Nyomban válaszolhatott volna Vörös, de kimaradt a nagy lehetősége. Tíz minutával később viszont már nem hibázott: Trescsula bepasszát ballal lőtte a hosszú sarokba, 3–1. A 83. percben Zádori volt a főszereplő, akinek a gólba tartó csúsztatásába Herczeg stukkolt bele, de a labda így is a csongrádiak kapujában kötött ki, 4–1.
Mindent egybe vetve a gyulai játékosok könnyed győzelmet arattak, a vásárhelyiek nem tudtak borsot törni az orruk alá.

Jó: Szabó Cs., Göblyös, Lestyán, Trescsula, Zabari, ill. Czinanó, Gréczi, Török.

Ekker Attila: – Fontos mérkőzést nyertünk meg. Nehezen jött össze a harmadik gól, ettől függetlenül nem forgott veszélyben a győzelmünk egyetlen percre sem.

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC

Fotók: Kiss Zoltán

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 4–1 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 415 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Benkő Róbert).
Gyula: Krnács – Göblyös (Kolarovszki Milán), Szabó P., Szabó Cs., Zabari, Trescsula (Szabó Zs.), Czirok (Katona), Zádori, Krajcsó, Máris (Vörös), Lestyán (Zelenyánszki). Vezetőedző: Ekker Attila.
Hódmezővásárhely: Czinanó – Gréczi, Illés R., Zana, Herczeg, Török, Sipos G. (Hegedűs), Hajnal (Nagy R.), Tóth P., Sági, Marsa (Kovács K.). Vezetőedző: Szűcs Róbert.
Gólszerző: Göblyös (27.), Lestyán (40.), Vörös (79.), Zádori (85.), ill. Tóth P. (69.).

További eredmények: Bp. Honvéd II.–ESMTK 2–0, Vasas II.–Csepel 1–0, Szeged II.–Dabas 0–6, Szegedi VSE–III. Kerületi TVE 3–1, Martfű–Tiszaföldvár 1–0, Dunaharaszti–Monor 1–3.

 

 

 

