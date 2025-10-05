A Termál könnyed győzelemmel maradt a csoport élén - galériával

A Termál FC a kezdeti tapogatódzás után átvette az irányítást, de a labdabirtoklási fölénye kimerült pontrúgásokban.

A Termál FC offenzív focit bemutatva múlta felül a szervezetten játszó vásárhelyieket. Fotó: Kiss Zoltán

A 27. percben tört meg a jég, amikor Máris baloldali szögletét Göblyös a rövid saroknál fejelte a rövid kapufa mellé, 1–0. A 40. percben Lestyán egyéni vezette a védőkre a labdát 13 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 2–0.

A második félidőben sem változott sokat a játék. Többet kezdeményezett a gyulai csapat, a 69. percben egy ritka ellentámadást mégis a Vásárhely zárt góllal, miután egy visszagurított labdát Tóth Péter. visszagurítást 13 méterről laposan a kapufa mellé helyezett, 2–1. Nyomban válaszolhatott volna Vörös, de kimaradt a nagy lehetősége. Tíz minutával később viszont már nem hibázott: Trescsula bepasszát ballal lőtte a hosszú sarokba, 3–1. A 83. percben Zádori volt a főszereplő, akinek a gólba tartó csúsztatásába Herczeg stukkolt bele, de a labda így is a csongrádiak kapujában kötött ki, 4–1.

Mindent egybe vetve a gyulai játékosok könnyed győzelmet arattak, a vásárhelyiek nem tudtak borsot törni az orruk alá.

Jó: Szabó Cs., Göblyös, Lestyán, Trescsula, Zabari, ill. Czinanó, Gréczi, Török.

Ekker Attila: – Fontos mérkőzést nyertünk meg. Nehezen jött össze a harmadik gól, ettől függetlenül nem forgott veszélyben a győzelmünk egyetlen percre sem.