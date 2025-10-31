47 perce
Javítanának a legutóbbi bizonyítványon
Az NB III.-as labdarúgó-bajnokságban hajrájához érkeztek az őszi idény küzdelmei, vasárnap az utolsó előtti, 14. forduló meccsei kerülnek terítékre. A program keretében a Gyulai Termál FC hazai pályán látja vendégül a Csepelt, ezzel párhuzamosan a Békéscsaba 1912 Előre II. együttese Hódmezővásárhelyen lép pályára. Mindkét helyszínen 13 órától indul útjára a labda.
A Termál FC legutóbb elveszítette a monori csoport rangadót, ezzel a két együttes helyet cserélt a tabella élén.
Ahhoz, hogy ez a folyamat visszafordítható legyen még ebben a naptári évben, a gyulaiak már aligha hibázhatnak többet, így ezen a hétvégén a Csepel ellen sem fér bele botlás.
Hazai környezetben javítana a Termál FC
– A monori eredménnyel nem lehetünk elégedettek, a mutatott játék viszont általánosságban nézve elment, de sajnos az elmúlt hetekben nem párosul idegenbeli eredményességgel. Van bennünk emiatt némi hiányérzet, ismét hazai pályán kell javítanunk. A hétvégi ellenféllel a kupában már találkoztunk idehaza, az akkori győzelem persze nem teszi egyértelművé a mostani sikert. Ahhoz képest más szerkezetben és más játékosokkal szerepelt a Csepel az utóbbi mérkőzésein. Azt látni, hogy masszív, jól szervezett csapat, kevés gólt kap, éppen ezért biztosra veszem, nekünk is meg kell majd izzadnunk a három pontért, amit célunk begyűjteni. Kérdéses, hogy ebben segítségünkre lehet-e Szabó Csaba, illetve Máris Dominik, akiket sérülés hátráltatott a héten – nyilatkozta előzetesen Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője.
Az Előre II. csapatára ezúttal rövid buszozás, ám annál nehezebb teherpróba vár a szomszédos Hódmezővásárhelyen. A csongrádi ellenfél meglehetősen szeszélyesen teljesít, a kvalitásait bizonyítja ugyanakkor, hogy még így is éppen befér a tabella felsőházába.
Hatékonyabb játékot vár Balog Zsolt
– Meglátásom szerint a Vásárhely az egyik legjobb kerettel rendelkezik a csoportban, még ha nem is feltétlenül ennek megfelelően teljesít. Szeretnénk ezt meglovagolva pontot, pontokat rabolni, amire nagy szükségünk lenne az alsóházi külön versenyben. Ennek érdekében azonban a korábbi heteknél sokkal hatékonyabb játékra lesz szükségünk a saját és az ellenfél kapuja előtt. A legutóbbi meccsünk is azon múlott, hogy hátul be-becsúszott egy-egy hiba, de ezeket a támadójáték hatékonyságával nem tudunk kompenzálni. Jó előjel vasárnapra, hogy nincs sérültünk, csupán Tóth Patrik bajlódott meghűléssel, de remélhetőleg ő is hadra fogható lesz. Bacsára viszont az öt sárga lapja miatt nem számíthatok – jegyeztük Balog Zsolt vezetőedző meccsel kapcsolatos gondolatait.
A harmadosztályú bajnokság 14. fordulójának programja. November 2., vasárnap, 11.00: Budapest Honvéd II.–Monor SE. 13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II., Erzsébeti SMTK–III. Kerületi TVE, BKV Előre–Tiszaföldvár SE, Gyulai TFC–Csepel TC, Szegedi VSE–FC Dabas, Martfűi LSE–Szeged-Csanád GA II., Dunaharaszti MTK–Vasas FC II.
