Javítanának a legutóbbi bizonyítványon

A Termál FC legutóbb elveszítette a monori csoport rangadót, ezzel a két együttes helyet cserélt a tabella élén.

A Termál FC labdarúgói a Magyar Kupában három góllal múlták felül a Csepelt augusztusban. Fotó: Kiss Zoltán

Ahhoz, hogy ez a folyamat visszafordítható legyen még ebben a naptári évben, a gyulaiak már aligha hibázhatnak többet, így ezen a hétvégén a Csepel ellen sem fér bele botlás.

Hazai környezetben javítana a Termál FC

– A monori eredménnyel nem lehetünk elégedettek, a mutatott játék viszont általánosságban nézve elment, de sajnos az elmúlt hetekben nem párosul idegenbeli eredményességgel. Van bennünk emiatt némi hiányérzet, ismét hazai pályán kell javítanunk. A hétvégi ellenféllel a kupában már találkoztunk idehaza, az akkori győzelem persze nem teszi egyértelművé a mostani sikert. Ahhoz képest más szerkezetben és más játékosokkal szerepelt a Csepel az utóbbi mérkőzésein. Azt látni, hogy masszív, jól szervezett csapat, kevés gólt kap, éppen ezért biztosra veszem, nekünk is meg kell majd izzadnunk a három pontért, amit célunk begyűjteni. Kérdéses, hogy ebben segítségünkre lehet-e Szabó Csaba, illetve Máris Dominik, akiket sérülés hátráltatott a héten – nyilatkozta előzetesen Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője.

Az Előre II. csapatára ezúttal rövid buszozás, ám annál nehezebb teherpróba vár a szomszédos Hódmezővásárhelyen. A csongrádi ellenfél meglehetősen szeszélyesen teljesít, a kvalitásait bizonyítja ugyanakkor, hogy még így is éppen befér a tabella felsőházába.

Hatékonyabb játékot vár Balog Zsolt

– Meglátásom szerint a Vásárhely az egyik legjobb kerettel rendelkezik a csoportban, még ha nem is feltétlenül ennek megfelelően teljesít. Szeretnénk ezt meglovagolva pontot, pontokat rabolni, amire nagy szükségünk lenne az alsóházi külön versenyben. Ennek érdekében azonban a korábbi heteknél sokkal hatékonyabb játékra lesz szükségünk a saját és az ellenfél kapuja előtt. A legutóbbi meccsünk is azon múlott, hogy hátul be-becsúszott egy-egy hiba, de ezeket a támadójáték hatékonyságával nem tudunk kompenzálni. Jó előjel vasárnapra, hogy nincs sérültünk, csupán Tóth Patrik bajlódott meghűléssel, de remélhetőleg ő is hadra fogható lesz. Bacsára viszont az öt sárga lapja miatt nem számíthatok – jegyeztük Balog Zsolt vezetőedző meccsel kapcsolatos gondolatait.