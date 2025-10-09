október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

1 órája

Mokán István Damján a kontinens legjobbjaival versenyez

Címkék#Mokán István Damján#European Masters Games#tenisz

Az U16-os korosztály hazai legjobbja, Mokán István Damján is ott lehet az október 22–25. között Monacóban megrendezésre kerülő junior seregszemlén, melyen a kontinens legjobb nyolc teniszezője vehet részt az U14-es és az U16-os mezőnyből.

Beol.hu
Mokán István Damján a kontinens legjobbjaival versenyez

Mokán István Damján felmérheti hol tart a kontinens legjobbjai között

A Viharsarok Tenisz Alapítvány színeiben versenyző játékos jelenleg a Race 6. helyén áll, idén két nemzetközi tornagyőzelmet aratott és egy döntős helyezése volt, amivel kivívta a részvételt a tornán, melyet korábban Rafael Nadal, Kim Clijsters, Alexander Zverev és Belinda Bencic is megnyert, de magyar győztesei is vannak, hiszen Gálfi Dalma (2012), Zsiga Máté (2008), Valkusz Máté (2013,2014) és Kincses Kolos (2023) is győzni tudott korábban.
Az idei junior Masters U16-os fiú mezőnye: Sebastian Tejerina (lengyel), Eriks Valeinis (lett), Laurentiu Badea (román), Luka Ceramilac (szerb), Mokán István Damján, Ivan Marakovic (horvát), Stan Put (holland), valamint egy szabadkártyás versenyző.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu