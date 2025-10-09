Mokán István Damján a kontinens legjobbjaival versenyez

A Viharsarok Tenisz Alapítvány színeiben versenyző játékos jelenleg a Race 6. helyén áll, idén két nemzetközi tornagyőzelmet aratott és egy döntős helyezése volt, amivel kivívta a részvételt a tornán, melyet korábban Rafael Nadal, Kim Clijsters, Alexander Zverev és Belinda Bencic is megnyert, de magyar győztesei is vannak, hiszen Gálfi Dalma (2012), Zsiga Máté (2008), Valkusz Máté (2013,2014) és Kincses Kolos (2023) is győzni tudott korábban.

Az idei junior Masters U16-os fiú mezőnye: Sebastian Tejerina (lengyel), Eriks Valeinis (lett), Laurentiu Badea (román), Luka Ceramilac (szerb), Mokán István Damján, Ivan Marakovic (horvát), Stan Put (holland), valamint egy szabadkártyás versenyző.