Bondár Anna elődöntős a kínai tornán
Bondár Anna bejutott az eldöntőbe a kínai Csinan városában zajló, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztornán, miután csütörtökön két játszmában legyőzte a hazai közönség előtt szereplő Ma Je-hszint.
Bndár Annának indonéz ellenfele lesz a fináléba jutásért. Fotó: Getty Images
Fotó: Newhouse Media/MB Media
A világranglistán 90. magyar játékos - akit másodikként emeltek ki a szervezők - rövidítésben hozta az első szettet (7:6, 12-10), majd háromszor is brékelte riválisát a másodikban, így 6:2-vel zárta le az 1 óra 53 perces csatát. Bondárra a négy között pénteken az indonéz Nugroho Priska Madelyn (323.) vár.
