Bondár Anna elődöntős a kínai tornán

A világranglistán 90. magyar játékos - akit másodikként emeltek ki a szervezők - rövidítésben hozta az első szettet (7:6, 12-10), majd háromszor is brékelte riválisát a másodikban, így 6:2-vel zárta le az 1 óra 53 perces csatát. Bondárra a négy között pénteken az indonéz Nugroho Priska Madelyn (323.) vár.