október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

56 perce

Bondár Anna finálés Kínában

Címkék#Kína#tenisz#döntő#sport#Bondár Anna

Bondár Anna bejutott a döntőbe a kínai Csinan városában zajló, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású, keménypályás női challenger tenisztornán.

Beol.hu
Bondár Anna finálés Kínában

Bondár Anna az elődöntőt is magabiztos játékkal nyerte. Fotó: Getty Images

Fotó: Newhouse Media/MB Media

A világranglistán 90. magyar játékossal szemben – akit másodikként emeltek ki a szervezők – a pénteki elődöntőben az indonéz Priska Madelyn Nugroho (323.) állt a háló túloldalán. A 22 éves ellenfél eddigi legnagyobb eredménye a junior páros bajnoki cím volt a 2020-as Australian Openen.
A szeghalmi születésű sportoló a nyitószettben alaposan megküzdött selejtezős riválisával, és egy-egy brék után 4:4-nél újra elvette Nugroho adogatását, majd hozta a játszmát. A folytatásban Anna sorra nyerte a gémeket, és 1 óra 13 perc alatt győzött. A szombati döntőben egy másik indonéz, a karriercsúccsal 98. helyezett Janice Tjen lesz az ellenfele.
A 28 éves Bondár negyedik fináléjára készülhet a második vonalnak számító challenger-szinten.

Eredmény, elődöntő:
Bondár Anna (2.)–Priska Madelyn Nugroho (indonéz) 6:4, 6:0

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu