Bondár Anna finálés Kínában

A világranglistán 90. magyar játékossal szemben – akit másodikként emeltek ki a szervezők – a pénteki elődöntőben az indonéz Priska Madelyn Nugroho (323.) állt a háló túloldalán. A 22 éves ellenfél eddigi legnagyobb eredménye a junior páros bajnoki cím volt a 2020-as Australian Openen.

A szeghalmi születésű sportoló a nyitószettben alaposan megküzdött selejtezős riválisával, és egy-egy brék után 4:4-nél újra elvette Nugroho adogatását, majd hozta a játszmát. A folytatásban Anna sorra nyerte a gémeket, és 1 óra 13 perc alatt győzött. A szombati döntőben egy másik indonéz, a karriercsúccsal 98. helyezett Janice Tjen lesz az ellenfele.

A 28 éves Bondár negyedik fináléjára készülhet a második vonalnak számító challenger-szinten.

Eredmény, elődöntő:

Bondár Anna (2.)–Priska Madelyn Nugroho (indonéz) 6:4, 6:0