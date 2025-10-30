október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

51 perce

Bondár kikapott a nyolcadddöntőben

Címkék#Kína#keménypályás#Bondár Anna#WTA#tenisztorna

A hatodik helyen kiemelt Bondár Anna a nyolcaddöntőben búcsúzott a kínai Csiucsiangban zajló 275 ezer dollár (közel 92,5 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.

Beol.hu
Bondár kikapott a nyolcadddöntőben

Fotó: Newhouse Media/MB Media

A világranglistán 78. magyar játékos csütörtökön az orosz Anna Blinkovával (95.) találkozott, és két szoros játszmában, 2 óra 3 perces küzdelemben maradt alul.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Anna Blinkova (orosz)–Bondár Anna (6.) 7:6 (7-3), 7:5

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu