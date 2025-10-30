Tenisz
49 perce
Bondár kikapott a nyolcadddöntőben
A hatodik helyen kiemelt Bondár Anna a nyolcaddöntőben búcsúzott a kínai Csiucsiangban zajló 275 ezer dollár (közel 92,5 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.
Fotó: Newhouse Media/MB Media
A világranglistán 78. magyar játékos csütörtökön az orosz Anna Blinkovával (95.) találkozott, és két szoros játszmában, 2 óra 3 perces küzdelemben maradt alul.
Eredmény, nyolcaddöntő:
Anna Blinkova (orosz)–Bondár Anna (6.) 7:6 (7-3), 7:5
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre