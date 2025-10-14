október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

1 órája

Bondár Anna győzelemmel kezdett Csinanban

Címkék#Kína#tenisz#Bondár Anna

Bondár Anna megnyerte első fordulós mérkőzését a kínai Csinan városában zajló, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztornán.

Beol.hu
Bondár Anna győzelemmel kezdett Csinanban

Bondár Annát nem állította nehéz kihívás elé az orosz ellenfele. Fotó: Getty Images

Fotó: Robert Prange

A világranglistán 90. helyezett magyar játékos - akit második helyen emeltek ki a szervezők - a nyitókörben a WTA rangsorában 540. helyen álló orosz Darja Asztahovával csapott össze, és a viadal honlapja alapján magabiztosan, mindössze 56 perc alatt 6:2, 6:0-ra győzött.

Bondárra a nyolcaddöntőben hazai vagy ukrán ellenfél vár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu