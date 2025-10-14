Tenisz
1 órája
Bondár Anna győzelemmel kezdett Csinanban
Bondár Anna megnyerte első fordulós mérkőzését a kínai Csinan városában zajló, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztornán.
Bondár Annát nem állította nehéz kihívás elé az orosz ellenfele. Fotó: Getty Images
Fotó: Robert Prange
A világranglistán 90. helyezett magyar játékos - akit második helyen emeltek ki a szervezők - a nyitókörben a WTA rangsorában 540. helyen álló orosz Darja Asztahovával csapott össze, és a viadal honlapja alapján magabiztosan, mindössze 56 perc alatt 6:2, 6:0-ra győzött.
Bondárra a nyolcaddöntőben hazai vagy ukrán ellenfél vár.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás -Vármegyei III. osztály
14 órája
Jól jöttek a rangadók a csoportok éllovasainak - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre