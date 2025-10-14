Bondár Anna győzelemmel kezdett Csinanban

A világranglistán 90. helyezett magyar játékos - akit második helyen emeltek ki a szervezők - a nyitókörben a WTA rangsorában 540. helyen álló orosz Darja Asztahovával csapott össze, és a viadal honlapja alapján magabiztosan, mindössze 56 perc alatt 6:2, 6:0-ra győzött.

Bondárra a nyolcaddöntőben hazai vagy ukrán ellenfél vár.