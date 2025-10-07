Nagyot lépek előre a békéscsabai Zsebibabák

Nagyot léptek előre a TC Békéscsaba tornászpalántái a tavaszi időszakhoz képest, akik a Zsebibaba korosztály mindhárom évfolyamában érettebb, pontosabb gyakorlatokat mutattak be a pontozóbíróknak. Az I. korosztályban (2019 és annál fiatalabbak) a lányok 11 csapatból a dobogó 3. helyére állhattak fel. A csapat tagjai: Knyihár Nóra Zoé, Mile Szonja, Németh Mia, Milankovics Lea, Vagyon Rebeka, Petneházi Lia, Kocsis Emma Sára, Német Szófia. Felkészítő edző: Csiszár Evelin.

Nagy az öröm a TC Békéscsaba Zsebibabánál: az érem mellé plüss is járt a harmadik helyezett csapatnak

Fotó: TC Békéscsaba

Büszkék a lányok teljesítményére a TC Békéscsaba edzői

A Zsebibaba II. korosztályban (2017 és 2018-as születésűek) a békéscsabaiak 21 csapatból a 6. helyen zártak. A csapat tagjai: Perza Lara, Perza Hédi, Daróczi Gréta, Buzás Jázmin, Belvon Lilien, Somogyvári Rozina, Csizmadia Luca.

A Zsebibaba III. korosztályban (12 csapat) a lányok 10 pontot javítva az előző tavaszi fordulóhoz viszonyítva az 5. helyen fejezték be a versenyt. A csapat tagjai: Csóti Réka, Vozár Villő, Bojtos Eszter, Hegedűs Gréta, Dobos Nóra (utóbbi két kislány Debrecenből segítette ki a a békéscsabai csapatot).

A Zsebibaba II-es és III-as korosztály edzői: Mitykó Bianka Szabina, Kocsorné Balázs Beatrix, Ördög Szabolcs.

– Nagyon büszkék vagyunk a lányok szereplésére, rengeteget fejlődtek a tavaszi forduló óta. Köszönjük a félkészítést az edzőiknek és a szülőknek a támogatást! – mondta a verseny után Balog Ildikó, a TC Békéscsaba elnöke.