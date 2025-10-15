október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarbiliárd

26 perce

A címvédő újabb magabiztos győzelemmel vezeti a mezőnyt

Címkék#forduló#csapatbajnokság#OB I.#sport#összefoglaló#biliárd

Hazai-, vendégsikerből és döntetlenből is kettő jutott az magyarbiliárdosok OB I.-es csapatbajnoksága hétvégi második fordulójában. A kiegyenlített erőviszonyokra utal, hogy már csak a címvédő Szikora BK áll hibátlan teljesítménnyel, három együttes viszont még nem tudott beiratkozni. A folytatás november 8-án következik.

Bakulya Mihály

A Szikora BK csapata jó formában kezdte az évet, a gyulaiak legyőzését követően most a Safi sem tudott ellenállni vele szemben.

Szikora BK; Jóbarát; magyarbiliárd
A képességek alapján a most ikszelő Jóbarát és a Magamért csapatai egyaránt veszélyesek lehetnek a címvédő Szikora BK gárdájára 

A DABE házi rangadóján a hazai I.-es számú gárda diadalmaskodott a szentesiek felett, a másik vásárhelyi team-nek viszont nem jutott pont a Tarolóval szemben. Az újonc gyulaiak nehezen akklimatizálódnak, igaz a sorsolás sem kegyes velük, a legutóbbi finálé két résztvevője ellen meccset sem tudtak nyerni. Orosházán és Békésen annál nagyobb csörtét hozott a párosítás, egyik helyszínen sem bírtak egymással a felek. 

Mutatjuk az OB I.-es magyarbiliárd csapatbajnokság 2. fordulója aktuális összefoglalóját.

Klub 120 Titánok–Dobozi BK 4:4

Győztesek: Holecz József, Héjja Sándor, Varga Géza, és a Varga Géza, Fehérvári Roland páros, illetve Békési Károly, Komáromi Ferenc, a Komáromi Ferenc, Sztojka Dezső páros, valamint a staféta.
Seres Péter: – Mivel három-három után a párosok sem hoztak döntést, így a pontosztozkodás igazságos volt.
Kiss János: – Szoros csatát hozott a mérkőzés, minkét csapat győzelemre játszott, de meg kellett elégednie a döntetlennel. Igazságos eredmény született.

Jóbarát BK Wolf Team–Magamért BK 4:4

Győztesek: Juhász Jácint, Tóth Antal, a Varga Tivadar, Turi Zoltán páros, valamint a staféta, illetve Juhász Tamás, Filadelfi Mihály, Tomka Lajos, és a Tomka Lajos, Juhász Tamás páros.
Turi Zoltán: – Igazságos döntetlen született, nüanszokon múlott bármelyik fél győzelme. Sokáig nekünk állt a meccs, a legvégén viszont küzdenünk kellett a pontért.
Filadelfi Mihály: – Fordulatos, a végletekig kiélezett mérkőzésen tudtunk elhozni egy értékes pontot a nagyon erős rivális otthonából. Bár az utolsó páros mérkőzésen győzelemre is jó esélyünk volt, végül igazságos pontosztozkodással ért véget a találkozó. Külön öröm, hogy ismét voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, jó az irány!

Kinizsi Team–Csabai BK Taroló 3:5

Győztesek: Cservák László, Farkas Sándor, és a Tóth Árpád, Tóth Ferenc páros, illetve Aradszki Mihály, Bencsik Tibor, Tóth Lajos, az Aradszki Mihály, Bencsik Tibor páros, valamint a staféta.
Farkas Sándor: – Egyénileg és csapatszinten is magas játéktudású csapattal találkoztunk, igyekeztünk helytállni, de csak részben sikerült!
Turi József: – Ismeretlen asztalon jól kezdve, határozott játékkal nyertük a stafétát. Az egyéni mérkőzéseket is domináltuk, ez adta meg a sikerünk alapját. Köszönjük a vendéglátást!

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Agrimill-Szikora BK–Safi BK 6:2

Győztesek: Kiss László, Bodó Ferenc, Lázok István, Harmati László, a Hangya Imre, Szűcs Sándor, és a Kiss László, Lázok István páros, illetve Zsigovics Gábor valamint a staféta.
Harmati László: – A nagyon erős szeghalmiak a mérkőzés elején – elsősorban Zsigovics remek játékának köszönhetően – alaposan ránk ijesztettek. Később rendeztük a sorainkat és szoros mérkőzéseket nyerve, magabiztos győzelmet arattunk.
Sáfián György: – Ma nem nekünk gurult a golyó, szinte semmi nem jött össze a nagyon jól játszó bajnokcsapat otthonában. Gratulálunk a győzelmükhöz!

Gyulai Schőn–Korona BK 0:8

Győztesek: Farkas Attila, Tímár András, Biró Imre, Zsákai Tibor, Püski Sándor, a Biró Imre, Tímár András, és a Zsákai Tibor, Püski Sándor páros, valamint a staféta.
Brád Mihály: –Szép volt az idő, jó volt a hangulat, a tányéron sem maradt maradék, a kutyusom morcos is volt. Küzdöttünk, de sajnos csak ennyire futotta!
Dávid Gábor: – Kellemes környezetben játszottunk, nagy volt az erőfölényünk. Köszönjük a vendéglátást!

DABE I.–DABE III. Szentes 5:3

Győztesek: Bánki-Horváth Tibor, Mezei János, Vígh Szabolcs, és a Mezei János, Klein Tamás páros, valamint a staféta, illetve Ágoston Mihály, Lekrinszki Antal, és az Ágoston Mihály, Rácz István páros
Vígh Szabolcs: – Nem sok pozitívum volt a mai meccsben, valahogyan mégis megnyertük a nagyon jól játszó vendégek ellen. A következő fordulókban ennél mindenkitől sokkal több kell, hogy idén is odakerüljünk a rájátszásba.
Tóth József: – Csapatunk nagyon szoros mérkőzésen, minimális különbséggel maradt alul. Nagyon jól küzdöttek a fiúk, nem sok hiányzott egy bravúros pontszerzéshez. Gratulálunk a vásárhelyi csapatnak!

  • A bajnokság állása: 1. Agrimill-Szikora BK 4 (14:2), 2. Magamért BK 3 (11:5), 3–6. Klub 120 Titánok 3 (9:7), Jóbarát BK Wolf Team 3 (9:7), Csabai BK Taroló 3 (9:7), DABE I. 3 (9:7), 7. Korona BK 2 (11:5), 8. Dobozi BK 2 (8:8), 9. Safi BK 1 (6:10), 10. Kinizsi Team 0 (6:10), 11. DABE III. 0 (4:12), 12. Gyulai Schőn 0 (0:16).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu