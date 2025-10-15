26 perce
A címvédő újabb magabiztos győzelemmel vezeti a mezőnyt
Hazai-, vendégsikerből és döntetlenből is kettő jutott az magyarbiliárdosok OB I.-es csapatbajnoksága hétvégi második fordulójában. A kiegyenlített erőviszonyokra utal, hogy már csak a címvédő Szikora BK áll hibátlan teljesítménnyel, három együttes viszont még nem tudott beiratkozni. A folytatás november 8-án következik.
A Szikora BK csapata jó formában kezdte az évet, a gyulaiak legyőzését követően most a Safi sem tudott ellenállni vele szemben.
A DABE házi rangadóján a hazai I.-es számú gárda diadalmaskodott a szentesiek felett, a másik vásárhelyi team-nek viszont nem jutott pont a Tarolóval szemben. Az újonc gyulaiak nehezen akklimatizálódnak, igaz a sorsolás sem kegyes velük, a legutóbbi finálé két résztvevője ellen meccset sem tudtak nyerni. Orosházán és Békésen annál nagyobb csörtét hozott a párosítás, egyik helyszínen sem bírtak egymással a felek.
Mutatjuk az OB I.-es magyarbiliárd csapatbajnokság 2. fordulója aktuális összefoglalóját.
Klub 120 Titánok–Dobozi BK 4:4
Győztesek: Holecz József, Héjja Sándor, Varga Géza, és a Varga Géza, Fehérvári Roland páros, illetve Békési Károly, Komáromi Ferenc, a Komáromi Ferenc, Sztojka Dezső páros, valamint a staféta.
Seres Péter: – Mivel három-három után a párosok sem hoztak döntést, így a pontosztozkodás igazságos volt.
Kiss János: – Szoros csatát hozott a mérkőzés, minkét csapat győzelemre játszott, de meg kellett elégednie a döntetlennel. Igazságos eredmény született.
Jóbarát BK Wolf Team–Magamért BK 4:4
Győztesek: Juhász Jácint, Tóth Antal, a Varga Tivadar, Turi Zoltán páros, valamint a staféta, illetve Juhász Tamás, Filadelfi Mihály, Tomka Lajos, és a Tomka Lajos, Juhász Tamás páros.
Turi Zoltán: – Igazságos döntetlen született, nüanszokon múlott bármelyik fél győzelme. Sokáig nekünk állt a meccs, a legvégén viszont küzdenünk kellett a pontért.
Filadelfi Mihály: – Fordulatos, a végletekig kiélezett mérkőzésen tudtunk elhozni egy értékes pontot a nagyon erős rivális otthonából. Bár az utolsó páros mérkőzésen győzelemre is jó esélyünk volt, végül igazságos pontosztozkodással ért véget a találkozó. Külön öröm, hogy ismét voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, jó az irány!
Kinizsi Team–Csabai BK Taroló 3:5
Győztesek: Cservák László, Farkas Sándor, és a Tóth Árpád, Tóth Ferenc páros, illetve Aradszki Mihály, Bencsik Tibor, Tóth Lajos, az Aradszki Mihály, Bencsik Tibor páros, valamint a staféta.
Farkas Sándor: – Egyénileg és csapatszinten is magas játéktudású csapattal találkoztunk, igyekeztünk helytállni, de csak részben sikerült!
Turi József: – Ismeretlen asztalon jól kezdve, határozott játékkal nyertük a stafétát. Az egyéni mérkőzéseket is domináltuk, ez adta meg a sikerünk alapját. Köszönjük a vendéglátást!
Agrimill-Szikora BK–Safi BK 6:2
Győztesek: Kiss László, Bodó Ferenc, Lázok István, Harmati László, a Hangya Imre, Szűcs Sándor, és a Kiss László, Lázok István páros, illetve Zsigovics Gábor valamint a staféta.
Harmati László: – A nagyon erős szeghalmiak a mérkőzés elején – elsősorban Zsigovics remek játékának köszönhetően – alaposan ránk ijesztettek. Később rendeztük a sorainkat és szoros mérkőzéseket nyerve, magabiztos győzelmet arattunk.
Sáfián György: – Ma nem nekünk gurult a golyó, szinte semmi nem jött össze a nagyon jól játszó bajnokcsapat otthonában. Gratulálunk a győzelmükhöz!
Gyulai Schőn–Korona BK 0:8
Győztesek: Farkas Attila, Tímár András, Biró Imre, Zsákai Tibor, Püski Sándor, a Biró Imre, Tímár András, és a Zsákai Tibor, Püski Sándor páros, valamint a staféta.
Brád Mihály: –Szép volt az idő, jó volt a hangulat, a tányéron sem maradt maradék, a kutyusom morcos is volt. Küzdöttünk, de sajnos csak ennyire futotta!
Dávid Gábor: – Kellemes környezetben játszottunk, nagy volt az erőfölényünk. Köszönjük a vendéglátást!
DABE I.–DABE III. Szentes 5:3
Győztesek: Bánki-Horváth Tibor, Mezei János, Vígh Szabolcs, és a Mezei János, Klein Tamás páros, valamint a staféta, illetve Ágoston Mihály, Lekrinszki Antal, és az Ágoston Mihály, Rácz István páros
Vígh Szabolcs: – Nem sok pozitívum volt a mai meccsben, valahogyan mégis megnyertük a nagyon jól játszó vendégek ellen. A következő fordulókban ennél mindenkitől sokkal több kell, hogy idén is odakerüljünk a rájátszásba.
Tóth József: – Csapatunk nagyon szoros mérkőzésen, minimális különbséggel maradt alul. Nagyon jól küzdöttek a fiúk, nem sok hiányzott egy bravúros pontszerzéshez. Gratulálunk a vásárhelyi csapatnak!
- A bajnokság állása: 1. Agrimill-Szikora BK 4 (14:2), 2. Magamért BK 3 (11:5), 3–6. Klub 120 Titánok 3 (9:7), Jóbarát BK Wolf Team 3 (9:7), Csabai BK Taroló 3 (9:7), DABE I. 3 (9:7), 7. Korona BK 2 (11:5), 8. Dobozi BK 2 (8:8), 9. Safi BK 1 (6:10), 10. Kinizsi Team 0 (6:10), 11. DABE III. 0 (4:12), 12. Gyulai Schőn 0 (0:16).