A címvédő újabb magabiztos győzelemmel vezeti a mezőnyt

A Szikora BK csapata jó formában kezdte az évet, a gyulaiak legyőzését követően most a Safi sem tudott ellenállni vele szemben.

A képességek alapján a most ikszelő Jóbarát és a Magamért csapatai egyaránt veszélyesek lehetnek a címvédő Szikora BK gárdájára

A DABE házi rangadóján a hazai I.-es számú gárda diadalmaskodott a szentesiek felett, a másik vásárhelyi team-nek viszont nem jutott pont a Tarolóval szemben. Az újonc gyulaiak nehezen akklimatizálódnak, igaz a sorsolás sem kegyes velük, a legutóbbi finálé két résztvevője ellen meccset sem tudtak nyerni. Orosházán és Békésen annál nagyobb csörtét hozott a párosítás, egyik helyszínen sem bírtak egymással a felek.

Mutatjuk az OB I.-es magyarbiliárd csapatbajnokság 2. fordulója aktuális összefoglalóját.

Klub 120 Titánok–Dobozi BK 4:4

Győztesek: Holecz József, Héjja Sándor, Varga Géza, és a Varga Géza, Fehérvári Roland páros, illetve Békési Károly, Komáromi Ferenc, a Komáromi Ferenc, Sztojka Dezső páros, valamint a staféta.

Seres Péter: – Mivel három-három után a párosok sem hoztak döntést, így a pontosztozkodás igazságos volt.

Kiss János: – Szoros csatát hozott a mérkőzés, minkét csapat győzelemre játszott, de meg kellett elégednie a döntetlennel. Igazságos eredmény született.

Jóbarát BK Wolf Team–Magamért BK 4:4

Győztesek: Juhász Jácint, Tóth Antal, a Varga Tivadar, Turi Zoltán páros, valamint a staféta, illetve Juhász Tamás, Filadelfi Mihály, Tomka Lajos, és a Tomka Lajos, Juhász Tamás páros.

Turi Zoltán: – Igazságos döntetlen született, nüanszokon múlott bármelyik fél győzelme. Sokáig nekünk állt a meccs, a legvégén viszont küzdenünk kellett a pontért.

Filadelfi Mihály: – Fordulatos, a végletekig kiélezett mérkőzésen tudtunk elhozni egy értékes pontot a nagyon erős rivális otthonából. Bár az utolsó páros mérkőzésen győzelemre is jó esélyünk volt, végül igazságos pontosztozkodással ért véget a találkozó. Külön öröm, hogy ismét voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, jó az irány!

Kinizsi Team–Csabai BK Taroló 3:5

Győztesek: Cservák László, Farkas Sándor, és a Tóth Árpád, Tóth Ferenc páros, illetve Aradszki Mihály, Bencsik Tibor, Tóth Lajos, az Aradszki Mihály, Bencsik Tibor páros, valamint a staféta.

Farkas Sándor: – Egyénileg és csapatszinten is magas játéktudású csapattal találkoztunk, igyekeztünk helytállni, de csak részben sikerült!

Turi József: – Ismeretlen asztalon jól kezdve, határozott játékkal nyertük a stafétát. Az egyéni mérkőzéseket is domináltuk, ez adta meg a sikerünk alapját. Köszönjük a vendéglátást!

Agrimill-Szikora BK–Safi BK 6:2

Győztesek: Kiss László, Bodó Ferenc, Lázok István, Harmati László, a Hangya Imre, Szűcs Sándor, és a Kiss László, Lázok István páros, illetve Zsigovics Gábor valamint a staféta.

Harmati László: – A nagyon erős szeghalmiak a mérkőzés elején – elsősorban Zsigovics remek játékának köszönhetően – alaposan ránk ijesztettek. Később rendeztük a sorainkat és szoros mérkőzéseket nyerve, magabiztos győzelmet arattunk.

Sáfián György: – Ma nem nekünk gurult a golyó, szinte semmi nem jött össze a nagyon jól játszó bajnokcsapat otthonában. Gratulálunk a győzelmükhöz!