Gyulán versenyeztek a szenior atléták
Komoly múltra tekint már vissza a Gyulasport NKft. szenior atlétikai viadala. Az egykori kiváló testnevelő tanár, edző, sportszervező Szigeti István emlékére idén tizenharmadik alkalommal írtak ki versenyt.
A Szigeti István szenior atlétikai versenyen nemcsak rá, hanem Kovács István testnevelő tanárról is megemlékeztek, aki még túl a kilencvenen is rendszeres résztevője volt a hazai megmérettetéseknek.
Volt, aki a kilencvenhez közel is versenyeztek a Szigeti István emlékversenyen
A legifjabb induló 35 éves, a legidősebbek (többen is voltak!) már a 85-öt betöltötték, sőt a női versenyzők leg-legje, a 100 m-es budapesti síkfutó Lóki Tamásné a napokban tölti be a kilencvenet.
A Békés vármegyei atléták teljesítménye meghaladta a várt szintet. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a gyulai Fülöp Mihályné (W60) és a három számban is induló, korcsoportjában újoncnak számító Salka József (M75) is, de a magasugrásban a kitűnő 160 centiméterig jutó békési Zsunyi-Horváth Anikó is.
A békéscsabai Komáromi László 3000 méteren megdöntötte az M55-ös korosztályos csúcsot (10:50), ami immáron 10:47,21.
– A Gyulasport NKft. összes dolgozójának, a pályát előkészítőknek és a versenybíróknak – mondta Szabó Ilona, a gyulaiak szenior atlétája, aki mindhárom számában győzött.
A legkiválóbb ugróatlétának járó díjat ezúttal a nyíregyházi M65-ös korosztályban induló Losonczi László kapta.
Békés vármegyei eredmények. Gyulasport. Női. Volosinovszki Zoltánné. W60. 100 m: 1. hely, 15,97. Távolugrás: 1 hely, 382 cm. Magasugrás: 1. hely, 125 cm. Hármasugrás: 1. hely, 802 cm. Fülöp Mihályné. W60. Magasugrás: 2. hely, 125 cm. Távolugrás: 3. hely, 320 cm. Súlylökés: 2. hely, 8,35 m. Szabó Ilona. W70. 100 m: 1. hely, 27,15. Magasugrás: 1. hely, 95 cm. Távolugrás: 1. hely, 205 cm. Altné Novák Ágnes. W35. Súlylökés: 1. hely, 10,04 m. Gerelyhajítás: 1. hely, 21,62 m.
Férfi. Salka József. M75. 100 m: 1. hely, 18,53. 200 m: 1. hely, 38,02. 400 m: 1. hely, 1:58,78. Kőfaragó Zoltán. M50. Súlylökés: 1. hely, 8,79 m. Diszkoszvetés: 1. hely, 22,86 m. Gerelyhajítás: 2. hely, 26,30 m. Beleznai Csaba. M55. 100 m: 1. hely, 14,38. Gerelyhajítás: 1. hely, 32,53 m.
Békéscsabai AC. Női. Nagy Lídia. W60: Súlylökés: 1. hely, 10,52 m. Férfi. Kovács Róbert. M35. Diszkoszvetés: 1. hely, 40,44 m. Súlylökés: 1. hely, 12,86 m. Erdős László. M50. 400 m: 1. hely, 1:12,95. 3000 m: 1. hely, 11:37,62. Komáromi László. M55. 400 m: 1. hely, 1:09,99. 3000 m: 1. hely, 10:47,21.
Békési DAC. Női. Szatmári Judit. W35. 100 m: 1. hely, 13,62. Távolugrás: 1. hely, 509 cm. Zsunyi-Horváth Anikó. W35. Magasugrás: 1. hely, 160 cm. Férfi. Trescsik Szabolcs. M45. 3000 m-es gyaloglás: 1. hely, 18:36,3. Medgyesegyháza. Férfi. Zipperer Viktor. M60. 100 m: 2. hely, 17,52. 200 m: 2. hely, 37,95.400 m: 2. hely, 1:35,26.
