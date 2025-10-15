Békéscsabai bronzérem a szenior Európa-bajnokságon

Szatmári Judit először a 100 méteres síkfutás selejtezőjében, ott is a harmadik futamban indult, ahol 12,90 másodperce idővel második lett, bejutva ezzel az elődöntőbe. A nyolcas döntőbe jutásért folytatta és a nagyon erős mezőnyben hatodik lett.

Szatmári Judit (jobbról a második) Fotó: FB/Békési DAC

Szatmári Judit távolugrásban is versenyzett és 504 centiméterrel hatodik lett, csak 14 centiméter választotta el a bronzéremtől.

A Békéscsabai Atlétikai Clubot Nagy Lídia képviselte két dobó számban is. Gerelyhajítással kezdte a versenyt, amit kiváló eredménnyel a harmadik helyen zárt 26,88 m-el a W60-as korosztályban. Súlylökésben is remekelt, ahol az előkelő ötödik helyen végzett 10,65 m-el.