Atlétika

1 órája

Békéscsabai bronzérem a szenior Európa-bajnokságon

A portugáliai Madeirán rendezték meg a napokban a szenior atléták Európa-bajnokságát, melyen az M35-ös korosztályban Békési DAC versenyzője, Szatmári Judit is szerepel.

Gajdács Pál

Szatmári Judit először a 100 méteres síkfutás selejtezőjében, ott is a harmadik futamban indult, ahol 12,90 másodperce idővel második lett, bejutva ezzel az elődöntőbe. A nyolcas döntőbe jutásért folytatta és a nagyon erős mezőnyben hatodik lett. 

Szatmári Judit (jobbról a második) Fotó: FB/Békési DAC

Szatmári Judit távolugrásban is versenyzett és 504 centiméterrel hatodik lett, csak 14 centiméter választotta el a bronzéremtől. 

A Békéscsabai Atlétikai Clubot Nagy Lídia képviselte két dobó számban is. Gerelyhajítással kezdte a versenyt, amit kiváló eredménnyel a harmadik helyen zárt 26,88 m-el a W60-as korosztályban. Súlylökésben is remekelt, ahol az előkelő ötödik helyen végzett 10,65 m-el. 

Nagy Lídia (a kép jobb oldalán)

 

