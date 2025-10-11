október 11., szombat

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

30 perce

A dobogós trió nem hullajtott el pontot

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#sport#összefoglaló

A papírformának megfelelően alakult a hétvége a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A kilencedik játéknapon a listavezető Szarvasi FC könnyed győzelmet aratott a Mezőhegyes ellen, de a mögötte álló Kondoros és Orosháza sem hullajtott pontot. A dobogós trió ezzel egyre nagyobb űrt hagy maga mögött a tabellán.

Bakulya Mihály

A Szarvasi FC a második félidőben talált magára a két kapussal kiálló, Lévait a mezőnyben szerepeltető határvárosiak ellen, így továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a mezőnyt. 

Szarvasi FC; Orosháza; labdarúgás
Az orosháziak Halász Zsombor duplájával  legyőzték a Gyomaendrődöt, ezzel tartják a lépést a listavezető Szarvasi FC együttesével. Fotó: Bohus Krisztián

Az Orosháza hullámázó teljesítménnyel, a Kondoros némi szerencsével nyert. Szeghalmon változatos meccsen diadalmaskodott Szeghalmon, Gádoros egyértelműbb volt a szénásiak sikere, ezzel harmadik hete veretlenek, szemben a legyőzött ványaiakkal, akik ötödik hete nem gyűjtöttek pontot. Mutatjuk az összefoglalót.

Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE 1–2 (1–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Tóth Imre.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi (Farkas K.), Balázs R., Vámos I., Juhász, Magyar (Pál), Pákozdi, Hajdu (Szőke). Játékos-edző: Boros Tibor.
Kondoros: Kollár – Rafaj P. (Mile), Gedó (Paluska), Csábi (Rafaj R.), Rafaj M., Szász Á., Vízkeleti, Czvalinga Á., Mladonyiczki, Czvalinga M. (Buzás), Takács (Szász Albert). Edző: Janis János.
Gólszerző: Balázs R. (34.), ill. Szász Á. (25.), Rafaj M. (70. – 11-esből). Kiállítva: Balázs R. (92. – szövegért).
Boros Tibor: – A mai mérkőzés képe is hasonlított az előző hetekéhez. Mindkét csapatnak sok lehetősége volt. Míg a vendégek pontrúgások után kerültek fölénk, addig mi az átmenetekben voltunk markánsan jobbak. Sajnálom, hogy egy ilyen szituáció döntötte el a találkozót.
Janis János: – Az idény leggyengébb játékával és némi szerencsével hoztuk a kötelező három pontot. Sajnálom a Gyarmatot, nem érdemelt vereséget, jó játékvezetés.

Tar Attila

Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE 7–0 (2–0)

Szarvas, 100 néző. Vezette: Kiss Márkó.
Szarvas: Selmeczi-Tóth – Nagy S., Furár, Pilán R., Barna (Bojtos), Tóth B., Kovács Zs. (Steinmacher), Pilán M. (Styecz D.), Ilyés, Kasik (Zima), Sindel (Kepenyes). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Mezőhegyes: Varga P. – Szabó Zs., Tari, Czene P., Dócza, Varga T., Bóna, Balogh D. (Mátó), Papp M., Faragó, Lévai. Edző: Boér Zsolt.
Gólszerző: Tóth B. (34.), Pilán M. (44.), Ilyés (46., 62.), Kovács Zs. (55.), Sindel (72.), Furár (86.).
Klimaj Zoltán: – Rossz felfogásban kezdtük a mérkőzést, ez az első félidőnket meg is határozta. Hiányzott a dinamika, a gyorsaság, és a pontosság a támadásainkból, nem voltunk élesek. A szünet után sikerült fejben váltanunk, ez a játékunkon és a gólok számában is meglátszott
Boér Zsolt: – Haldoklik a megyei labdarúgás. Az is csoda egyáltalán, hogy itt voltunk. A mérkőzésről annyit, hogy egy parádés első félidő után jó pár elkerülhető gólt kaptunk, de tisztességgel helytálltunk.

Rohony Gábor

Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC 5–2 (2–1)

Orosháza, 120 néző. Vezette: Péntek Laurentiu (Arad megye).
Orosháza: Salka – Péter (Dobi N.), Harangozó (Jnaicsek), Ondrejó, Berki (Fehér), Miszlai, Nagy B., Darida, Márk (Dénes), Halász, Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Csipai (Kovács A.), Valach (Sebők), Molnár T. (Soczó Cs.), Forgács, Kasik, Varga I. (Lénárt), Hanea (Gellért M.), Pecznik, Werle, Szilágyi. Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Miszlai (3.), Halász (22., 83.), Berki (63.), Bónus (67.), ill. Forgács (33. – 11-esből), Szilágyi (87.).
Bodzás Ádám: – Az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, ennek ellenére a második felére kiegyenlítődött a játék és bármi benne volt. A szünet utáni folytatásra feljavult a játékunk és jó ütemben jöttek a góljaink. További sok sikert kívánok a gyomaendrődi csapatnak! Kiváló játékvezetés.
Kéri Roland: – Az álmoskás kezdésünk miatt futnunk kellett az eredmény után. A szépítést követően visszajöttünk a meccsbe, volt egy félórányi esélyünk arra, hogy megfordítsuk, de nem tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel, az ellenfél pedig két távoli lövéssel lezárta az érdemi dolgokat. A játék képe alapján a gólkülönbség túlzó az egyénként sportszerű mérkőzésen.

Betkó Tamás

Nagyszénás SE–Dévaványai SE 4–0 (2–0)

Gádoros, 50 néző. Vezette: Telek András.
Nagyszénás: Nagyszénás: Valuk – Vecsernyés (Nagy M.), Kovács L. (Maczik Dávid), Szijjártó (Varga B.), Libor, Dajka, Kálmán, Kerekes, Papp M., Farkas K., Somogyvári. Edző: Tasi Róbert.
Dévaványa: Dobozi – Szalai, Papp D. (Ungi), Somogyi M., Kisari, Polonio-Guerreiro (Juhász), Kun, Bakó (Csordás), Marton (Szász), Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Dajka (7.), Kerekes (35., 76.), Kovács L. (58.).
Tasi Róbert: – Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, de jól kezdtünk és a vezetés után mintha az ellenfelünk megtört volna. A folytatásban ezúttal nem adtunk magunknak esélyt a pontvesztésre. Örülök annak, hogy folytatni tudtuk a jó szériánkat. Gratulálok a csapat hozzáállásához!
Bereczki Árpád: – Nem ízlett nekünk a pálya, az ellenfél agresszív stílusa, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Készülünk a következő hétre.

Radovics István

Szeghalmi FC–Jamina SE 3–4 (0–0)

Szeghalom, 100 néző. Vezette: Kató Benedek.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Borúzs P., Bakk, Hajdú, Hoffmann (Boruzs K.), Stefán (Nagy M.), Mészáros Máté, Zsilák, Tóth I. (Karim), Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.
Jamina: Jakab – Ruzsa, Szabó L., Bány, Szaszák, Raducu, Palik (Kardos), Csatlós, Mazán (Bánfi), Szabó V. (Bozsó), Balog K. (Kerekes). Edző: Mazán Zoltán.
Gólszerző: Borúzs P. (56.), Zsilák (63.), Mészáros Máté (85. – 11-esből), ill. Balog K. (46.), Bány (52.), Tóth I. (61. – öngól), Raducu (89.).
Kardos Gergő: – A fiúk a megbeszélteket maximálisan betartották, kiváló hozzáállást tanúsítottak, azonban a játékvezető mindent megtett, hogy ne tudjuk ponttal vagy pontokkal elhagyni a pályát! Egyébként sem egyszerű a helyzetünk, de így még nehezebb!
Mazán Zoltán: – Az első félidő kiegyenlített játéka után jól kezdtünk, a vezetést is sikerült megszerezni. Utána viszont gyermeteg hibákból kaptunk gólokat. Összességében a helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk, a sportszerű Szeghalom ellen.

Kiss Lajos

A bajnokság állása: 1. Szarvas 24 pont (8 mérk.), 2. Kondoros 20 (9), 3. Orosháza 19 (8), 3. Jamina 15 (9), 5. Gyomaendrőd 14 (8), 6. Szeghalom 8 (8) 7. Nagyszénás 7 (8), 8. Füzesgyarmat 7 (8), 9. Mezőhegyes 6 (8), 10. Békés 4 (8), 11. Dévaványa 3 (8).

A góllövőlista élcsoportja

10 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas), Sindel Roland (Szarvas)
7 gólos: Bozsó Milán (Jamina), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Mészáros Máté József (Szeghalom)
6 gólos: Jánovszki László (Jamina)
5 gólos: Balázs Attila (Békés), Barna Viktor (Szarvas), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás), Miszlai László (Orosháza), Nagy Szebasztián (Békés), Péter József (Orosháza), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)
4 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Kisari Tibor (Dévaványa)

A 10. forduló programja

  • Október 19., vasárnap, 14.30: Szeghalmi FC–Szarvasi FC, Jamina SE–Füzesgyarmati SK, Békési FC–Nagyszénás SE, Dévaványai SE–Orosházi MTK-ULE, Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE. Szabadnapos: Kondorosi TE.

 

