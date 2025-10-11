A dobogós trió nem hullajtott el pontot

A Szarvasi FC a második félidőben talált magára a két kapussal kiálló, Lévait a mezőnyben szerepeltető határvárosiak ellen, így továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a mezőnyt.

Az orosháziak Halász Zsombor duplájával legyőzték a Gyomaendrődöt, ezzel tartják a lépést a listavezető Szarvasi FC együttesével. Fotó: Bohus Krisztián

Az Orosháza hullámázó teljesítménnyel, a Kondoros némi szerencsével nyert. Szeghalmon változatos meccsen diadalmaskodott Szeghalmon, Gádoros egyértelműbb volt a szénásiak sikere, ezzel harmadik hete veretlenek, szemben a legyőzött ványaiakkal, akik ötödik hete nem gyűjtöttek pontot. Mutatjuk az összefoglalót.

Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE 1–2 (1–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Tóth Imre.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi (Farkas K.), Balázs R., Vámos I., Juhász, Magyar (Pál), Pákozdi, Hajdu (Szőke). Játékos-edző: Boros Tibor.

Kondoros: Kollár – Rafaj P. (Mile), Gedó (Paluska), Csábi (Rafaj R.), Rafaj M., Szász Á., Vízkeleti, Czvalinga Á., Mladonyiczki, Czvalinga M. (Buzás), Takács (Szász Albert). Edző: Janis János.

Gólszerző: Balázs R. (34.), ill. Szász Á. (25.), Rafaj M. (70. – 11-esből). Kiállítva: Balázs R. (92. – szövegért).

Boros Tibor: – A mai mérkőzés képe is hasonlított az előző hetekéhez. Mindkét csapatnak sok lehetősége volt. Míg a vendégek pontrúgások után kerültek fölénk, addig mi az átmenetekben voltunk markánsan jobbak. Sajnálom, hogy egy ilyen szituáció döntötte el a találkozót.

Janis János: – Az idény leggyengébb játékával és némi szerencsével hoztuk a kötelező három pontot. Sajnálom a Gyarmatot, nem érdemelt vereséget, jó játékvezetés.

Tar Attila

Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE 7–0 (2–0)

Szarvas, 100 néző. Vezette: Kiss Márkó.

Szarvas: Selmeczi-Tóth – Nagy S., Furár, Pilán R., Barna (Bojtos), Tóth B., Kovács Zs. (Steinmacher), Pilán M. (Styecz D.), Ilyés, Kasik (Zima), Sindel (Kepenyes). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Mezőhegyes: Varga P. – Szabó Zs., Tari, Czene P., Dócza, Varga T., Bóna, Balogh D. (Mátó), Papp M., Faragó, Lévai. Edző: Boér Zsolt.

Gólszerző: Tóth B. (34.), Pilán M. (44.), Ilyés (46., 62.), Kovács Zs. (55.), Sindel (72.), Furár (86.).

Klimaj Zoltán: – Rossz felfogásban kezdtük a mérkőzést, ez az első félidőnket meg is határozta. Hiányzott a dinamika, a gyorsaság, és a pontosság a támadásainkból, nem voltunk élesek. A szünet után sikerült fejben váltanunk, ez a játékunkon és a gólok számában is meglátszott

Boér Zsolt: – Haldoklik a megyei labdarúgás. Az is csoda egyáltalán, hogy itt voltunk. A mérkőzésről annyit, hogy egy parádés első félidő után jó pár elkerülhető gólt kaptunk, de tisztességgel helytálltunk.