Labdarúgás

1 órája

Már a döntetlen is bravúr lenne a favorit Szarvas ellen

Címkék#Békési FC#Szarvasi FC#bajnokságban#csúcsmeccs

Két a Békés vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban hetek óta jó formában lévő együttes csap össze szombaton. A 8. forduló slágermérkőzését Jaminában rendezik, ahol az ötmeccses veretlenségi sorozatban lévő erzsébethelyiek a még pontot sem veszítő Szarvasi FC gárdájával ütköznek meg.

Gajdács Pál

Először játszott hátrányban a bajnokságban a Szarvasi FC alakulata, igaz csak 12 percig, mert Pilán Márkó már a 23. minutában egyenlített az Orosházi MTK-ULE elleni múlt szombati rangadón, amit végül 4–2-re meg is nyert a listavezető. 

Szarvasi FC
A kék mezben játszó Szarvasi FC játékosa harcol a labdáért az Orosháza elleni múlt szombati rangadón Fotó: Babák Zoltán

Rangadók után újabb csúcsmeccs előtt a Szarvasi FC

– Jó mérkőzést vívtunk az Orosházával. Az első félidei játékkal nem voltunk elégedettek, de előbb egy pontrúgásból, majd a hajrában egy szép beadást követő Furár góllal még a szünet előtt fordítottunk – tekintett vissza az előző mérkőzésre Somogyi János, a szarvasiak egyik edzője. – Bár a vendégek emberhátrányban is gólt szereztek, a második félidőben már jobb szellemben futballoztunk.

A Körös-partiak erős sorozatban vannak, hiszen a Kondoros és az Orosháza után egy újabb éremvárományossal találkoznak Jaminában. 

– A Jamina jól erősített a nyáron, nem is számítok könnyű mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy egy olyan típusú találkozó lesz, amikor az ellenfél a védekezésre fog koncentrálni. A saját játékunkat fogjuk játszani és igyekszünk tanulni az Orosháza ellen elkövetett hibákból. Figyelnünk kell a kontráikra, mert gyorsak és jól bánnak a labdával.

A Jamina SE utoljára még augusztusban, a 2. fordulóban botlott Orosházán, azóta kétszer győzött és háromszor ikszelt. 

– Mindenki várja már a mérkőzést. Olyan erőfelmérő lesz, ami megmutatja, hogy hol tartunk – vezette fel a mérkőzést Mazán Zoltán, a Jamina edzője. – Próbálunk feljebb lépni a tabellán, ám nem úgy hozzuk a mérkőzéseket, ahogy szeretnénk. Még mindig szokni kell – nekem, edzőként is – hogy idén másképp készülnek velünk szemben az ellenfelek. Tavaly könnyebb volt, hiszen igyekeztek bennünket bedarálni, most azonban nekünk van több veszítenivalónk. A Szarvas ellen is, ahol minden poszton két azonos képességű jó játékos szerepel.

Mazán Zoltán szerint komoly taktikai és fizikai csata elé néznek. 

– Most eldől, hogy mennyire tudunk a közelükben maradni. Mindent megteszünk azért, hogy bravúrt érjük el, de extra teljesítmény szükséges. A döntetlent már sikerként könyvelném el, de nem mondunk le a győzelemről sem – jelentette ki a Jamina trénere. 

A 8. forduló programja 

Október 4., szombat, 15.00: Jamina SE–Szarvasi FC, Kondorosi TE–Szeghalmi FC, Békési FC–Füzesgyarmati SK, Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE, Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE.

 

 

