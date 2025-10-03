Már a döntetlen is bravúr lenne a favorit Szarvas ellen

Először játszott hátrányban a bajnokságban a Szarvasi FC alakulata, igaz csak 12 percig, mert Pilán Márkó már a 23. minutában egyenlített az Orosházi MTK-ULE elleni múlt szombati rangadón, amit végül 4–2-re meg is nyert a listavezető.

Rangadók után újabb csúcsmeccs előtt a Szarvasi FC

– Jó mérkőzést vívtunk az Orosházával. Az első félidei játékkal nem voltunk elégedettek, de előbb egy pontrúgásból, majd a hajrában egy szép beadást követő Furár góllal még a szünet előtt fordítottunk – tekintett vissza az előző mérkőzésre Somogyi János, a szarvasiak egyik edzője. – Bár a vendégek emberhátrányban is gólt szereztek, a második félidőben már jobb szellemben futballoztunk.

A Körös-partiak erős sorozatban vannak, hiszen a Kondoros és az Orosháza után egy újabb éremvárományossal találkoznak Jaminában.

– A Jamina jól erősített a nyáron, nem is számítok könnyű mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy egy olyan típusú találkozó lesz, amikor az ellenfél a védekezésre fog koncentrálni. A saját játékunkat fogjuk játszani és igyekszünk tanulni az Orosháza ellen elkövetett hibákból. Figyelnünk kell a kontráikra, mert gyorsak és jól bánnak a labdával.

A Jamina SE utoljára még augusztusban, a 2. fordulóban botlott Orosházán, azóta kétszer győzött és háromszor ikszelt.

– Mindenki várja már a mérkőzést. Olyan erőfelmérő lesz, ami megmutatja, hogy hol tartunk – vezette fel a mérkőzést Mazán Zoltán, a Jamina edzője. – Próbálunk feljebb lépni a tabellán, ám nem úgy hozzuk a mérkőzéseket, ahogy szeretnénk. Még mindig szokni kell – nekem, edzőként is – hogy idén másképp készülnek velünk szemben az ellenfelek. Tavaly könnyebb volt, hiszen igyekeztek bennünket bedarálni, most azonban nekünk van több veszítenivalónk. A Szarvas ellen is, ahol minden poszton két azonos képességű jó játékos szerepel.

Mazán Zoltán szerint komoly taktikai és fizikai csata elé néznek.

– Most eldől, hogy mennyire tudunk a közelükben maradni. Mindent megteszünk azért, hogy bravúrt érjük el, de extra teljesítmény szükséges. A döntetlent már sikerként könyvelném el, de nem mondunk le a győzelemről sem – jelentette ki a Jamina trénere.

A 8. forduló programja

Október 4., szombat, 15.00: Jamina SE–Szarvasi FC, Kondorosi TE–Szeghalmi FC, Békési FC–Füzesgyarmati SK, Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE, Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE.