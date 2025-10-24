október 24., péntek

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Bravúros gyomaendrődi pontszerzés Szarvason - galériával

Címkék#Szarvasi FC#Vármegyei I#labdarúgás#összefoglaló

Meglepetéstől sem volt mentes a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság pénteki, alapszakasz felező játéknapja. Erről a Gyomaendrődi FC gondoskodott, amely a százszázalékos teljesítménnyel menetelő Szarvasi FC otthonában ért el bravúros döntetlent. Mivel a másik két dobogós nem hullajtott pontokat, ezzel közelebb tudott férkőzni a listavezetőhöz.

Bakulya Mihály

A Szarvasi FC makulátlan őszi sorozatának egy öngól és egy szépen kivitelezett távoli szabadrúgás vetett véget, a bravúrcsapat pedig a pontszerzéssel maga mögé utasította a táblázaton a szabadnapos Jaminát. 

Szarvasi FC; labdarúgás; összefoglaló
A Szarvasi FC támadói ezúttal elmaradtak a megszokott termékenységüktől, ami pontvesztést eredményezett a szervezett gyomaendrődiek ellen. Fotó: Babák Zoltán

Fordulatos 90 percet és vendégsikert hozott Gyarmaton a sárréti el clasico, míg a tájegység harmadik együttese, a Dévaványa hat vereséget számláló szériát tört meg az igen foghíjas Mezőhegyes otthonában. Mutatjuk az elsőosztályú bajnokság összefoglalóját.

Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC 1–2 (0–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 200 néző. Vezette: Láza András.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Szőke (Kis Sz.), Béres, Szilágyi M., Lukács Zs., Pál, Vámos I., Juhász, Pákozdi, Hajdu. Játékos-edző: Boros Tibor.
Szeghalom: Resetár – Vincze, Borúzs P., Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán (Szilágyi D.), Mészáros Máté (Kasza), Zsilák, Tóth I., Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.
Gólszerző: Lukács Zs. (63.), ill. Kiss T. (79.), Mészáros Máté (83.).
Fábián Ottó megbízott edző: – Minkét csapat előtt sok lehetőség adódott, egyel többet értékesített a Szeghalom. Gratulálok a győzelmükhöz!
Kardos Gergő: – Igazi rangadó volt a javából. Egy szezonra való helyzetet hagytunk ki, de a lényeg, hogy nyertünk. Büszke vagyok a fiúkra, köszönjük a szurkolóink biztatását! Jó játékvezetés.

Tar Attila

Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE 2–5 (0–3)

Mezőhegyes, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Vincze, Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Szlovák, Czene P., Szabó I., Papp M., Faragó. Edző: Boér Zsolt.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Bakó), Katona (Polasek), Kisari, Polonio-Guerreiro, Kun (Csordás), Szalai (Kis G.), Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Szlovák (76. – 11-esből, 89.), ill. Szabó E. (15.), Katona (22.), Szántó B. (43., 55.), Marton (81.– 11-esből).
A 12. percben Kisari büntetőt hibázott.
Boér Zsolt: – Sikerült alulmúlni az előző heti teljesítményünket is. Sajnálom, hogy csak az első körnek van vége és nem az őszi szezonnak. Elkeseredett vagyok és szörnyen csalódott.
Bereczki Árpád: – Megérdemelt a győzelmünk. Gratulálok a csapatomnak!

Perlaki János

 

Orosházi MTK-ULE–Békési FC 3–1 (2–0)

Orosháza, 100 néző. Vezette: Kató Benedek.
Orosháza: Salka – Péter (Dénes), Harangozó, Kasuba (Nagy B.), Ondrejó, Bánki-Horváth P., Miszlai, Darida, Márk (Dobi N.), Halász (Fehér), Bónus (Berki). Edző: Bodzás Ádám.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Minya, Római J. (Kis J., Urbán), Kardos I. (Apáti-Nagy), Rózsavölgyi (Kis A.), Marik, Balázs A., Nagy P., Reszelő T. (Kardos M.). Edző: Zsiros György.
Gólszerző: Bánki-Horváth P. (15., 81.), Halász (23.), ill. Rózsavölgyi (66.).
Bodzás Ádám: – Rengeteg helyzetet kihagytunk ezen a mérkőzésen, ami majdnem visszaütött. Az első félidő rendben volt, de a második nagyon gyengére sikerült. Nagyon fontos volt megszerezni ezt a három pontot, hogy megőrizzük az előnyünket a fordulásra. A következő két meccsen rangadók várnak ránk — ilyen teljesítménnyel viszont biztosan nem lesz egyszerű dolgunk
Kardos Imre: – Nagyon tartalékos csapatunk ma öt megye hármas játékossal a keretben csúszott-mászott egy nagyon jó csapat otthonában! Büszke vagyok a srácokra, indokoltan jó kedvvel mehetnek a kolbászfesztiválra!

Betkó Tamás

Orosházi MTK-ULE–Békési FC 3–1 (2–0)

Fotók: Bohus Krisztián

 

Nagyszénás SE–Kondorosi TE 1–2 (0–1)

Gádoros, 100 néző. Vezette: Telek András.
Nagyszénás: Német – Kovács L. (Verbőczi), Nagy M., Libor, Dajka (Farkas M., Szijjártó), Kerekes, Molnár Zs., Maczik Dániel, Papp M., Farkas K., Kálmán. Edző: Tasi Róbert.
Kondoros: Gritta – Rafaj P., Gedó (Vízkeleti), Csábi (Paluska), Rafaj R. (Szász Albert), Szász Á., Mile, Rafaj M. (Buzás), Czvalinga Á., Mladonyiczki, Czvalinga M. (Takács). Edző: Janis János.
Gólszerző: Kálmán (88.), ill. Rafaj R. (40.), Rafaj M. (78.).
A 43. percben Rafaj Milán büntetőt hibázott.
Tasi Róbert: – Tisztában voltunk vele, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Kicsit álmosan kezdtünk, de így sem utalt semmi arra, hogy a szünetre hátrányba kerülünk. A második félidőben feljebb toltuk a védekezést, ennek megfelelően voltak helyzeteink, de sajnos egyetlen kivétellel mindannyi kimaradt. A Kondoros jó csapat, de ma elég erős támasza is volt.
Janis János: – Bár az eredmény nem azt tükrözi, hogy simán nyertünk, ennek ellenére végig uraltuk a mérkőzést. Nagy szériáját szakítottuk meg a Szénásnak, további sok sikert kívánok neki, mi pedig várjuk a jövő heti rangadót.

Radovics István

A fiatal békési csapat helytállt Orosházán és igyekezett megnehezíteni az esélyesebb hazaiak dolgát. Fotó: Bohus Krisztián

Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC 2–2 (2–1)

Szarvas, 250 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.
Szarvas: Köteles – Nagy S. (Magyar), Furár, Pilán R., Barna, Simon (Tóth B.), Kovács Zsolt, Pilán M., Bojtos (Kepenyes), Kasik, Sindel (Tanner). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Molnár T., Forgács, Kasik, Lénárt, Hanea (Truczka), Pecznik, Werle (Kovács A.), Szilágyi, Endrefalvi. Edző: Kéri Roland.
Gólszerző: Sindel (36., 39. – 11-esből), ill. Pilán M. (22. – öngól), Forgács (54.).
Somogyi János: – Egy megpattanó lövés és egy távoli szabadrúgásból kaptunk két gólt, amire mi is csak kettőt tudtunk rúgni az öt-hat ziccerünkből. A mérkőzés képe alapján érzésem szerint győzelmet érdemeltünk volna.
Kéri Roland: – Igazságos döntetlen született. A szarvasiak mezőnyfölénye ellenére nagyobb helyzeteink nekünk voltak. Gratulálok a csapatnak, ez igazán szép teljesítmény volt a fiúk részéről!

Rohony Gábor

Szabadnapos: Jamina SE

A góllövőlista élcsoportja

15 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
12 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas)
8 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás), Mészáros Máté József (Szeghalom)
7 gólos: Bozsó Milán (Jamina), Miszlai László (Orosháza)
6 gólos: Balázs Attila (Békés), Bánki-Horváth Péter (Orosháza), Barna Viktor (Szarvas), Jánovszki László (Jamina), Péter József Imre (Orosháza), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)
5 gólos: Kisari Tibor (Dévaványa), Nagy Szebasztián (Békés)

A 12. forduló programja

  • November 1., szombat, 13.30
    Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK
    Nagyszénás SE–Jamina SE
    Orosházi MTK-ULE–Kondorosi TE
    Mezőhegyesi SE–Békési FC
    Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE
    Szabadnapos: Szeghalmi FC

 

 

