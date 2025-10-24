Bravúros gyomaendrődi pontszerzés Szarvason - galériával

A Szarvasi FC makulátlan őszi sorozatának egy öngól és egy szépen kivitelezett távoli szabadrúgás vetett véget, a bravúrcsapat pedig a pontszerzéssel maga mögé utasította a táblázaton a szabadnapos Jaminát.

A Szarvasi FC támadói ezúttal elmaradtak a megszokott termékenységüktől, ami pontvesztést eredményezett a szervezett gyomaendrődiek ellen. Fotó: Babák Zoltán

Fordulatos 90 percet és vendégsikert hozott Gyarmaton a sárréti el clasico, míg a tájegység harmadik együttese, a Dévaványa hat vereséget számláló szériát tört meg az igen foghíjas Mezőhegyes otthonában. Mutatjuk az elsőosztályú bajnokság összefoglalóját.

Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC 1–2 (0–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 200 néző. Vezette: Láza András.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Szőke (Kis Sz.), Béres, Szilágyi M., Lukács Zs., Pál, Vámos I., Juhász, Pákozdi, Hajdu. Játékos-edző: Boros Tibor.

Szeghalom: Resetár – Vincze, Borúzs P., Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán (Szilágyi D.), Mészáros Máté (Kasza), Zsilák, Tóth I., Kiss T. Edző: Kardos Ferenc Gergő.

Gólszerző: Lukács Zs. (63.), ill. Kiss T. (79.), Mészáros Máté (83.).

Fábián Ottó megbízott edző: – Minkét csapat előtt sok lehetőség adódott, egyel többet értékesített a Szeghalom. Gratulálok a győzelmükhöz!

Kardos Gergő: – Igazi rangadó volt a javából. Egy szezonra való helyzetet hagytunk ki, de a lényeg, hogy nyertünk. Büszke vagyok a fiúkra, köszönjük a szurkolóink biztatását! Jó játékvezetés.

Tar Attila

Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE 2–5 (0–3)

Mezőhegyes, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Vincze, Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Szlovák, Czene P., Szabó I., Papp M., Faragó. Edző: Boér Zsolt.

Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Bakó), Katona (Polasek), Kisari, Polonio-Guerreiro, Kun (Csordás), Szalai (Kis G.), Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Szlovák (76. – 11-esből, 89.), ill. Szabó E. (15.), Katona (22.), Szántó B. (43., 55.), Marton (81.– 11-esből).

A 12. percben Kisari büntetőt hibázott.

Boér Zsolt: – Sikerült alulmúlni az előző heti teljesítményünket is. Sajnálom, hogy csak az első körnek van vége és nem az őszi szezonnak. Elkeseredett vagyok és szörnyen csalódott.

Bereczki Árpád: – Megérdemelt a győzelmünk. Gratulálok a csapatomnak!