Növelte előnyét a Szarvasi FC - galériával

A Szarvasi FC a szeghalmiak vendégeként lőtt fél tucatot, az orosháziak Dévaványán szorosabb keretek között jutottak öt lőtt gólig.

A fehér mezes orosháziak gólokban gazdag meccset nyertek Dévaványán, ezzel ott maradtak az éllovas Szarvasi FC nyomában. Fotó: Erdős Csaba

Hazai pályán az utolsó pillanatokban fordított a Jamina, a Gyomaendrődnek nem okozott gondot a Mezőhegyes, Békésen pedig a szénási fiatalok folytatták remek sorozatukat, ezzel immár ők vezetik a mezőny második felét. Íme az összefoglaló.

Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE 3–1 (1–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Gyomaendrőd, 90 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Molnár T., Forgács, Kasik (Soczó Cs.), Lénárt (Valach), Hanea, Pecznik, Werle (Truczka), Szilágyi, Gellért M. (Egri). Edző: Kéri Roland.

Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Bóna (Vincze), Varga T., Zsilák, Szabó Zs., Szlovák, Papp M., Tari (Czene Z.), Faragó (Szabó I.), Dócza. Edző: Boér Zsolt.

Gólszerző: Csipai (18.), Hanea (65.), Egri (90.), ill. Vincze (67.).

Kéri Roland: – Dejá vu érzésem van. A szezon során sok ilyen meccsünk volt már, ahol a rengeteg helyzet ellenére, végig izgulnunk kellett, Sportszerű Mezőhegyes ellen nyertünk.

Boér Zsolt: – Akarat, hit és megfelelő hozzáállás nélkül mindenki számára kellemes kis edzőpartnerek leszünk. Az ellenfél kapujára minimális veszélyt jelentettünk, csak asszisztáltunk a hazai csapat győzelméhez.

Karászi László

Dévaványai SE–Orosházi MTK-ULE 3–5 (1–3)

Dévaványa, 120 néző. Vezette: Bálint Attila.

Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Polasek), Katona (Boros), Kisari, Polonio-Guerreiro, Kun, Szalai, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Orosháza: Salka – Péter, Harangozó (Dénes), Ondrejó, Berki (Fehér), Miszlai, Nagy B. (Janicsek), Darida, Márk (Dénes), Halász (Bánki-Horváth), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.

Gólszerző: Kisari (28.), Polonio-Guerreiro (58.), Szántó B. (70.), ill. Miszlai (5., 33.), Péter (43.), Darida (78.), Bánki-Horváth (87.).

Bereczki Árpád: – Ma jól játszott a csapat, de volt olyan mérkőzést befolyásoló döntése a partjelzőnek, három-négynél, ami miatt nem tudtunk pontot szerezni.

Bodzás Ádám: – Majdnem sikerült magunkat megverni három-egyről. Nem tudom mi kell ahhoz, hogy át tudjuk lépni a saját árnyékunkat? További sok sikert kívánok a hazai csapatnak!