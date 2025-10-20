Kibérelték a dobogót a csabai erőemelők – Lovas Mónika kilencedszer bajnok

A budapesti Láng sportcsarnokban Szabó Ágnes fiatal versenyzői közül három hölgy lépett a pódiumra.

Az érmes csapat, balról: Babinszki Barbara, Lovas Mónika, Petri Regina és Szabó Ágnes edző

Forrás: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

Szabó Ágnes tanítványai hozták az elvárt teljesítményt a magyar bajnokságon

Lovas Mónika ugyan sérülten érkezett a versenyre, de a +84 kg open kategóriában végül magyar bajnokként zárta a versenyt 477,5 kg-os összetett eredménnyel. Guggolásban 165, fekvenyomásban 132,5 kg, felhúzásban 180 kg volt az eredménye. Mónika ezzel már a 9. felnőtt magyar bajnoki címet szerezte meg. A még ifjúsági korú Babinszki Barbara a második helyen végzett 430 kg-os eredménnyel, ami új országos csúcs. Guggolásban 170, fekvenyomásban 82,5, felhúzásban 177,5 kg a teljesítménye. Felhúzásban 10 éves ifjúsági országos csúcsot döntött meg, de guggolásban sem emeltek még soha ekkora súlyt a korosztályban a +84 kg-ban.

A bronzmedál Petri Regina nyakába került, akinek összeredménye 402,5 kg. A még juniorkorú versenyző guggolásban 140, fekvenyomásban 75, felhúzásban 187,5 kg-ot jegyzett, mindhárom egyéni csúcs.

Kifogástalan békéscsabai versenyzés

– Mindhárom versenyzőnk dobogóra állhatott, kifogástalan versenyzést produkálva – összegzett Szabó Ágnes edző, aki elmondta még, hogy Sajben Dániel nem indult, de a helyszínen maximálisan segítette csapattársait.

A vésztő Marvel Team SE-ből Szívós Ádám indult, aki a 83 kg-os súlycsoportban az 5. helyen fejezte a bajnokságot. Eredményei. Guggolás: 210 kg, fekvenyomás: 170 kg, felhúzás: 270 kg, összesen: 650 kg.

– Színvonalas verseny volt, rengeteg országos csúccsal. Ezek közül is kiemelkedik a szupernehézsúlyú kategóriában induló ózdi Budai Kristóf eredménye, aki a 919,5 kg-os fantasztikus összetett teljesítményre volt képes

– mondta Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.