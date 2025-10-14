október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tereplövészet

21 perce

Újabb trófeát „lőtt” a szarvasi tereplövész

Címkék#Sutyinszki István#tereplövészet#versenylövészet#trófea#sport#bajnokság

A hunter field target országos bajnokság után a field target Magyar Kupa pontversenyében is az élen végzett Sutyinszki István. Utóbbi sorozatban a mogyoródi 5. fordulóban biztosította be az első helyét a szarvasi tereplövész.

Gajdács Pál

Az erős szél és a nehéz pálya nem könnyítette meg a rutinos Sutyinszki István dolgát, de belefért az a hat hiba, amit a verseny során összeszedett. 

Sutyinszki István (középen) a HFT Magyar Kupában is aranyérmes lett

Az ötfordulós Magyar Kupa versenysorozatban mindenkinek a legjobb három versenyét számolják bele a végeredménybe. Sutyinszki az első, a harmadik és az ötödik fordulót megnyerte, a másodikban második lett, így a három első helyezéssel megnyerte az év végi összesített versenyt.

Idén a mogyoródi volt az utolsó field target versenye, az apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet, a hunter field target kategóriában azonban még vár rá a Szlovák HFT nyílt bajnokság október 25-26-án, valamint november 9-én Mogyoródon a HFT Magyar Kupa utolsó fordulója.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu