Újabb trófeát „lőtt” a szarvasi tereplövész

Az erős szél és a nehéz pálya nem könnyítette meg a rutinos Sutyinszki István dolgát, de belefért az a hat hiba, amit a verseny során összeszedett.

Sutyinszki István (középen) a HFT Magyar Kupában is aranyérmes lett

Az ötfordulós Magyar Kupa versenysorozatban mindenkinek a legjobb három versenyét számolják bele a végeredménybe. Sutyinszki az első, a harmadik és az ötödik fordulót megnyerte, a másodikban második lett, így a három első helyezéssel megnyerte az év végi összesített versenyt.

Idén a mogyoródi volt az utolsó field target versenye, az apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet, a hunter field target kategóriában azonban még vár rá a Szlovák HFT nyílt bajnokság október 25-26-án, valamint november 9-én Mogyoródon a HFT Magyar Kupa utolsó fordulója.