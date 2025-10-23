40 perce
Hét végi sportprogramok biliárdtól röplabdáig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.
Pénteki sportprogramok
Kézilabda NB I. B női: TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Pécsi TE-PEAC, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 18.00. NB II. női: CZ-Gyulasport–Szarvasi NKK, Gyula, 16.00.
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC, Füzesgyarmat, 14.30. Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE, Mezőhegyes, 14.30. Orosházi MTK-ULE–Békési FC, Orosháza, 14.30. Nagyszénás SE–Kondorosi TE, Nagyszénás, 14.30. Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC, Szarvas, 14.30.
Szombati sportprogramok
Biliárd III. OB I.-es egyéni szeparált verseny, Szeghalom, MBBE versenyterme, 8.00.
Futsal NB I. női: Gyulai Amazonok–FC Nagykanizsa, Gyula, 13.00.
Kézilabda NB I. B férfi: Dabas KC–Békési FKC, Dabas, 18.00.
Labdarúgás Vármegyei II. osztály: Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK, Szabadkígyós, 14.30. Eleki USE–Békésszentandrási HMSE, Elek, 14.30. Dobozi SE–Mezőberényi LE, Doboz, 14.30. Kaszaper SE–Mezőmegyer SE, Kaszaper, 14.30. Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC, Békéscsaba, Csányi u., 14.30. Vármegyei III. osztály, Észak: Zsadányi KSE–Okány KSK, Zsadány, 14.30. Sarkadi KLE–Kamuti SK, Sarkad, 14.30. Kötegyáni FC–Bucsa SE, Kötegyán, 14.30. Vésztői TK–Gerlai SE, Vésztő, 14.30. Békési FC II.–Köröstarcsai KSK, Békés, 14.30. Vármegyei III. osztály, Dél: Medgyesegyháza SE–Kevermes SE, Medgyesegyháza, 14.30. Mezőkovácsházi TE–Medgyesbodzás SE, Mezőkovácsháza, 14.30. Kunágotai TE–Jamina SE II., Kunágota, 14.30. Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK, Kardos, 14.30. Telekgerendási LSC–Békéssámsoni SK, Telekgerendás, 14.30.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Vasárnapi sportprogramok
Biliárd III. OB II.-es egyéni szeparált verseny, Szeghalom, MBBE versenyterme, 8.00.
Kézilabda NB II. női: K. Szeged SE–Zengő Alföld Orosházi KA, Szeged, 16.00.
Kosárlabda NB II.: WBM CEKK Cegléd–Békési SZSK, Cegléd, 16.00.
Labdarúgás NB II.: Szentlőrinc SE–Békéscsaba 1912 Előre, Szentlőrinc, 13.00. NB III.: Békéscsaba 1912 Előre II.–Vasas FC II., Békéscsaba, 4-es honvéd utca, 12.00. Monor SE–Gyulai TFC, Monor, 13.00. Vármegyei II. osztály: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Csabacsűdi GYLSE, Magyarbánhegyes, 14.30. Lőkösháza KSK–Újkígyós FC, Lőkösháza, 14.30.
Röplabda Extraliga női: TFSE–MBH-Békéscsaba, Budapest, Csörsz utca, 18.00.
A dobozi derbi kerül a második vonal fókuszába