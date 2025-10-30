október 30., csütörtök

Békés vármegye

3 órája

Hét végi sportprogramok asztalitenisztől röplabdáig

Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.

Beol.hu

Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.

Mutatjuk a kínálatot, ezek a sportprogramok várnak ránk. Forrás: shutterstock

Pénteki sportprogramok

Kézilabda NB I. B női: Ferencvárosi TC U20–Békéscsabai Előre NKSE, Budapest, Elek Gyula Aréna, 18.00.
Kosárlabda NB I. B Zöld csoport: Békéscsabai KK–Nagykőrösi Sólymok KE, Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok, 19.40. NB II.: Békési SZSK–Szolnoki EVOLUTION, Békés, Városi Sportcsarnok, 18.00
Röplabda Extraliga női: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba, Budapest, Szilágyi utca, 19.00.

Szombati sportprogramok

Asztalitenisz NB III.: ASE Orosháza–Jászkun Volán SC I., Orosháza, 11.00.
Kézilabda NB II. női: Zengő Alföld Orosházi KA–Vecsési SE, Orosháza, 18.00.
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK, Szarvas, 13.30. Nagyszénás SE–Jamina SE, Nagyszénás, 13.30. Orosházi MTK-ULE–Kondorosi TE, Orosháza, 13.30. Mezőhegyesi SE–Békési FC, Mezőhegyes, 13.30. Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE, Gyomaendrőd, 13.30. Vármegyei II. osztály: Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE, Újkígyós, 13.30. Mezőmegyer SE–Dobozi SE, Mezőmegyer, 13.30. Mezőberényi LE–Eleki USE, Mezőberény, 13.30. Battonyai TK–Lőkösháza KSK, Battonya, 13.30. Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC, Békésszentandrás, 13.30. Csanádapácai EFC–Kaszaper SE, Csanádapáca, 13.30. Vármegyei III. osztály, Észak: Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE, Mezőmegyer, 11.00. Gerlai SE–Okány KSK, Gerla, 13.00. Kamuti SK–Békési FC II., Kamut, 13.30. Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC, Köröstarcsa, 13.30. Bucsa SE–Vésztői TK, Bucsa, 13.30. Vármegyei III. osztály, Dél: Medgyesegyháza SE–Medgyesbodzás SE, Medgyesegyháza, 13.00. Jamina SE II.–Csorvási SK, Békéscsaba, Bessenyei u., 13.00. Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK, Mezőkovácsháza, 13.30.

Vasárnapi sportprogramok

Futsal NB I. női: Újpest FC–Gyulai Amazonok, Kistarcsa, 16.30.
Kézilabda NB II. női: Szarvasi NKK–Kecskeméti NK, Szarvas, 18.00. Vármegyei női: Belvárosi DSK–FISE-Újkígyós, Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok, 16.00.
Labdarúgás NB II.: Karcagi SE–Békéscsaba 1912 Előre, Karcag, 13.00. NB III.: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II., Hódmezővásárhely, 13.00. Gyulai TFC–Csepel TC, Gyula, 13.00. Vármegyei II. osztály: Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC, Csabacsűd, 13.30. Vármegyei III. osztály, Dél: Telekgerendási LSC–Kardos KSK, Telekgerendás, 13.30. Kevermes SE–Kunágotai TE, Kevermes, 13.30.

 

