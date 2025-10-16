2 órája
Hét végi sportprogramok asztalitenisztől röplabdáig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.
Pénteki sportprogramok
Asztalitenisz NB II.: Demeter Lehel ASE–Szegedi AC II., Szarvas, 17.00. NB III.: Jászkun Volán SC I.–Csaba Fly, Szolnok, 17.00.
Kézilabda Területi férfi: Kunszentmárton KSK–Köröstarcsai KSK, Kunszentmárton, 19.00.
Röplabda Extraliga női: Szent Benedek RA–MBH-Békéscsaba, Balatonfüred, 18.00.
Szombati sportprogramok
Asztalitenisz NB II.: Békési TEAM–Ceglédi VSE III., Békés, 11.00. NB III.: ASE Orosháza–Kecskeméti Spartacus SK, Orosháza, 11.00. Pintér Attila-emlékverseny, országos utánpótlás ranglista verseny, Orosháza, Eötvös téri sportcsarnok, 10.00.
Kézilabda NB I. B férfi: Békési FKC–PLER-Budapest U21, Békés, 18.00. NB II. férfi: Békéscsaba DKSE–FISE-Újkígyós, Békéscsaba, Kazinczy iskola, 18.00. Berettyó MSE–CSIKO-Racing SE Orosháza, Berettyóújfalu, 18.00. Vármegyei női: Gyomaendrődi NKSE–Zengő Alföld Orosházi KC II., Gyomaendrőd, 17.30.
Kosárlabda NB I. B Zöld csoport: Pénzügyőr SE–Békéscsabai KK, Budapest, 16.30.
Vasárnapi sportprogramok
Asztalitenisz Pintér Attila-emlékverseny, országos utánpótlás ranglista verseny, Orosháza, Eötvös téri sportcsarnok, 10.00.
Kézilabda NB II. női: Kispest NKK–CZ-Gyulasport, Budapest, 16.00. NB II. férfi: Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KC, Algyő, 18.00. Területi férfi: EHÖK SE–Kondorosi KK, Kondoros, 16.45. DALA Szeged–Gyulai SE, Gyula, Göndöcs sportcsarnok, 17.00. Vármegyei női: FISE-Újkígyós–Kondorosi KK, Újkígyós, 10.00.
Kosárlabda NB II.: Dunaharaszti MTK II.–Békési SZSK, Dunaharaszti, 19.30.
Labdarúgás NB III.: Erzsébeti SMTK–Békéscsaba 1912 Előre II., Budapest, 13.00. Gyulai TFC–Tiszaföldvár SE, Gyula, 13.00. Vármegyei I. osztály: Szeghalmi FC–Szarvasi FC, Szeghalom, 14.30. Jamina SE–Füzesgyarmati SK, Békéscsaba, Bessenyei u., 14.30. Békési FC–Nagyszénás SE, Békés, 14.30. Dévaványai SE–Orosházi MTK-ULE, Dévaványa, 14.30. Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE, Gyomaendrőd, 14.30. Vármegyei II. osztály: Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC, Újkígyós, 14.30. Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer, 14.30. Mezőberényi LE–Kaszaper SE, Mezőberény, 14.30. Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE, Békésszentandrás, 14.30. Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK, Csanádapáca, 14.30. Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC Magyarbánhegyes, 14.30. Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK, Csabacsűd, 14.30. Vármegyei III. osztály, Észak: Sarkadi KLE–Kötegyáni FC, Sarkad, 14.30. Vármegyei III. osztály, Dél: Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK, Csárdaszállás, 14.30. Kunágotai TE–Telekgerendási LSC, Kunágota, 14.30.
Sakk NB II.: Békési TE–Mertium Egyesület, Békés, 10.00. Gyulai SE–Félegyháza-Csongrád, Gyula, 10.00. KuTE-Békésszentandrás–Makói SVSE II., Békésszentandrás, 10.00. Maróczy SE II.–Orosházi SE, Szeged, 10.00.
Vízilabda Országos utánpótlás-bajnokság: Csabai Csirkefogók VK–Oázis SC Budapest, Békéscsaba, Árpád fürdő, 11.00, 13.15, 14.30.
Hétfői sportprogram
Labdarúgás NB II.: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 20.00.