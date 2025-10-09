Hét végi sportprogramok

Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.

Mutatjuk a kínálatot, ezek a sportprogramok várnak ránk. Forrás: shutterstock

Csütörtöki sportprogram

Röplabda Extraliga női: MBH-Békéscsaba–Vasas SC, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 18.00.

Pénteki sportprogramok

Asztalitenisz Dr. Bándi Andor emlékverseny, veterán magyar bajnokság, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 14.00.

Futsal NB I. női: Eger SE–Gyulai Amazonok, Eger, 18.30.

Kézilabda NB I. B férfi: Eger Handball–Békési FKC, Eger, 18.00. Területi férfi: Mórahalmi KSE–Gyulai SE, Mórahalom, 19.30. Vármegyei női: Kondorosi KK–Zengő Alföld Orosházi KC II., Kondoros, 18.45.

Kosárlabda NB I. B Zöld csoport: Békéscsabai KK–GYKC UNI Győr, Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok, 19.40.

Szombati sportprogramok

Asztalitenisz Dr. Bándi Andor emlékverseny, veterán magyar bajnokság, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 9.00.

Biliárd OB I.: Agrimill-Szikora BK–Safi BK, Mezőberény, 8.00. Klub 120 Titánok–Dobozi BK, Orosháza, 8.00. Gyulai Schőn–Korona BK, Gyula, 8.00. Jóbarát BK Wolf Team–Magamért BK, Békés, 8.00. Csabai BK Taroló–Kinizsi Team, Békéscsaba, 8.00. DABE I.–DABE III., Hódmezővásárhely, 8.00. OB II.: Okányi BK Cápa–Fair Play, Okány, 8.00. DABE II.–Tótkomlósi BK II., Szentes, 8.00. Okányi BK Pelikán–Safi BK II., Okány, 8.00. Székkutasi BK–Korona B, Székkutas, 8.00. Mezőhegyesi BK–Gerendási BK, Mezőhegyes, 8.00. OB III., A csoport: Tótkomlós III.–Csabai Szenior, Tótkomlós, 8.00. Korona C–Komádi BK, Gyomaendrőd, 8.00. B csoport: Szikora BK–DABE-Malom, Mezőberény, 8.00. Korona A–Békéssámson, Gyomaendrőd, 8.00. C csoport: Nagymágocs–Agrimill B, Nagymágocs, 8.00. Amnézia–Jóbarát II., Gerendás, 8.00. Okány Pelikán II.–Nyerő Team, Okány, 8.00.

Kézilabda NB I. B női: Komárom VSE–Békéscsabai Előre NKSE, Komárom, 18.00. NB II. női: FKSE Algyő–CZ-Gyulasport, Szeged, 13.00. Zengő Alföld Orosházi KA–Kecskeméti NK, Orosháza, 18.00. NB II. férfi: Zengő Alföld Orosházi KC–Túrkevei VSE, Orosháza, 16.00. Berettyó MSE–FISE-Újkígyós, Berettyóújfalu, 17.00. Területi férfi: Kondorosi KK–Kunszentmárton KSK, Kondoros, 17.00.

Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE, Szarvas, 13.00. Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE, Füzesgyarmat, 13.00. Szeghalmi FC–Jamina SE, Szeghalom, 14.00. Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC, Orosháza, 14.00. Nagyszénás SE–Dévaványai SE, Nagyszénás, 14.00. Vármegyei II. osztály: Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC, Szabadkígyós, 14.00. Eleki USE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Elek, 14.00. Kaszaper SE–Békésszentandrási HMSE, Kaszaper, 14.00. Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE Tótkomlós, 14.00. Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE, Békéscsaba, Csányi u., 14.00. Battonyai TK–Újkígyós FC, Battonya, 14.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Gerlai SE–Kötegyáni FC, Gerla, 14.00. Okány KSK–Vésztői TK, Okány, 14.00. Kamuti SK–Mezőmegyer SE II., Kamut, 14.00. Köröstarcsai KSK–Sarkadi KLE, Köröstarcsa, 14.00. Bucsa SE–Békési FC II., Bucsa, 14.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Jamina SE II.–Medgyesegyháza SE, Békéscsaba, Bessenyei u., 14.00. Csárdaszállási SZSK–Csorvási SK, Csárdaszállás, 14.00. Kardos KSK–Békéssámsoni SK, Kardos, 14.00.

Vízilabda OB II.: Csabai Csirkefogók VK–Szegedi VTK; Csabai Csirkefogók VK–Hódmezővásárhelyi VSC, Szentes, 11.00. és 13.00. Gyermek II. korosztályos nemzetközi területi-bajnokság, Békéscsaba, Árpád fürdő, 11.00.