Békés vármegye
39 perce
Hét végi sportprogramok kézilabdától vízilabdáig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk Békés vármegye szerte az előttünk álló napokban is.
Csütörtöki sportprogram
- Kézilabda NB I. B férfi: Békési FKC–Százhalombattai KE, Békés, 18.00.
Pénteki sportprogramok
- Asztalitenisz NB III.: Mezőtúri AFC II.–ASE Orosháza, Mezőtúr, 17.00.
- Kézilabda NB II. férfi: FISE-Újkígyós–CSIKO-Racing SE Orosháza, Újkígyós, 19.00.
- Kosárlabda NB I. B Zöld csoport: Kozármisleny SE–Békéscsabai KK, Kozármisleny, 19.45.
Szombati sportprogramok
- Asztalitenisz NB II.: Mezőtúri AFC I.–Demeter Lehel ASE, Mezőtúr, 11.00. Szegedi AC II.–Békési TEAM, Szeged, 15.30. NB III.: Gyulai AK–Jászkun Volán SC I., Gyula, 11.00. Csaba Fly–Kováts DSE Karcag I., Békéscsaba, 16.00.
- Kézilabda NB I. B női: TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC Eger, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 18.00. NB II. női: CZ-Gyulasport–Zengő Alföld Orosházi KA, Gyula, 16.00. NB II. férfi: Békéscsaba DKSE–Zengő Alföld Orosházi KC, Békéscsaba, Kazinczy iskola, 18.00. Területi férfi: Gyulai SE–EHÖK SE, Gyula, Városi Tornacsarnok, 16.00. Kondorosi KK–DALA Szeged, Kondoros, 17.00. Köröstarcsai KSK–Mórahalmi KSE, Mezőberény, 18.00.
- Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Jamina SE–Szarvasi FC Békéscsaba, Bessenyei u., 15.00. Kondorosi TE–Szeghalmi FC, Kondoros, 15.00. Békési FC–Füzesgyarmati SK, Békés, 15.00. Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE, Gyomaendrőd, 15.00. Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE, Mezőhegyes, 15.00. Vármegyei II. osztály: Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC, Mezőmegyer, 15.00. Tótkomlósi TC–Eleki USE, Tótkomlós, 15.00. Mezőberényi LE–Lőkösháza KSK, Mezőberény, 15.00. Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE, Békésszentandrás, 15.00. Csanádapácai EFC–Battonyai TK, Csanádapáca, 15.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Mezőmegyer SE II.–Köröstarcsai KSK, Mezőmegyer, 12.30. Békési FC II.–Gerlai SE, Békés, 13.00. Zsadányi KSE–Vésztői TK, Zsadány, 15.00. Sarkadi KLE–Bucsa SE Sarkad, 15.00. Kötegyáni FC–Okány KSK, Kötegyán, 15.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Mezőkovácsházi TE–Jamina SE II., Mezőkovácsháza, 15.00. Kunágotai TE–Csárdaszállási SZSK, Kunágota, 15.00. Kardos KSK–Csorvási SK, Kardos, 15.00. Telekgerendási LSC–Kevermes SE, Telekgerendás, 15.00.
- Röplabda XIX. Szarvasi-Mix Röplabda Kupa, Szarvas, Alkotmány utcai Sportcsarnok, 9.00.
- Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK–Back Street Balls, Gyula, 10.00.
Vasárnapi sportprogramok
- Kézilabda NB II. női: Kispest NKK–Szarvasi NKK, Budapest, 16.00. Vármegyei női: Kondorosi KK–Gyomaendrődi NKSE, Kondoros, 15.00. Békéscsabai Belvárosi DSK–Zengő Alföld Orosházi KC II., Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok, 16.00.
- Labdarúgás NB II.: FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre, Csákvár, 17.00. NB III.: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II., Budapest, 13.00. Gyulai TFC–Hódmezővásárhelyi FC, Gyula, 13.00.
- Vármegyei II. osztály: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Dobozi SE, Magyarbánhegyes, 15.00. Csabacsűdi GYLSE–Újkígyós FC, Csabacsűd, 15.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Medgyesbodzás SE–Békéssámsoni SK, Medgyesbodzás, 15.00.
- Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK-Dél-alföldi Tenisz Egyesület, Gyula, 10.00. OB I. női: Vasas-Muskétás–TSZSK Gyula, Budapest, 10.00.
- Vízilabda Országos utánpótlás-bajnokság: Békésút-Békéscsaba–AQUA SE Nyíregyháza, Békéscsaba, Árpád fürdő, 11.00, 12.15 és 13.30.
52 perce
Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete – galériával
