Légtorna

1 órája

Csabai légtornás érmek minden színben

Címkék#eredmények#világbajnokság#sport#légtorna

A decemberi budaörsi világbajnokság előtt remek próbának bizonyult a napokban Budapesten megrendezett Rúd-, és Légtorna Sport és Art Magyar Kupa. A békéscsabai Sportolj Békés Megye Sportegyesület nagy számú csapattal vett részt a viadalon és szép eredményeket ért el.

Gajdács Pál

A Sportolj Békés Megye Sportegyesületből volt aki először mérettette meg magát, de akadt olyan is, aki második alkalommal, a többség azonban már rutinos versenyzőnek számít. 

Sportolj Békés Megye Sportegyesület
A Sportolj Békés Megye Sportegyesület egyik csoportja Fotó: Sportolj Békés Megye Sportegyesület

Jó lehetőség volt a Sportolj Békés Megye Sportegyesület válogatottjainak

– A tanítványaim szép gyakorlatokat mutattak be, amiket edzésen megbeszéltünk, azokat igyekeztek végrehajtani – értékelt Varró Renáta edző. – A világbajnokság előtt nagyszerű lehetőséget jelentett ez a verseny a válogatottjaink számára. Az Art Magyar Kupát a Magyar Levegősportok Szövetsége rendezte – szokás szerint gördülékenyen, profi módon.

Varró Renáta elmondta még, hogy legközelebb a hétvégén, október 18-19-én Szolnokon szerepelnek majd a színvonalasnak ígérkező silkdance nemzetközi légtánc versenyen, amit már mindannyian nagyon várnak. 

Ezt követően már százszázalékosan a december 9-én kezdődő és 14-ig tartó budaörsi rúd-, és légtorna világbajnokságra esik a fókusz, hiszen ez világverseny a következő állomás, amit idén Magyarország rendez. 

Rúd-, és Légtorna Sport és Art Magyar Kupa, Budapest. A Sportolj Békés Megye SE eredményei. Junior A korcsoport (10-14 évesek), haladó. Szabadidős karika: 2. Kóródi-Felföldi Lilla, 3. Varga Viktória. Versenyzői karika: 3. Bondár Noémi. Profi: 5. Kempf Anna. Szabadidős silk: 1. Kovács Donáta, 4. Ombodi Zselyke. Versenyzői silk: 3. Kosztik Emma, 6. Kempf Anna, 8. Bicski Zselyke, 9. Perecz Lili. Silk duo, haladó: 2. Bicski Zselyke, Perecz Lili.

Junior B (15-17), haladó. Profi: 2. Lipták Lilla. Duó profi (vegyes korcsoport): 3. Kosztik Emma, Pelle Luca, 4. Kopcsák Lujza, Kempf Anna. 

Junior A (10-14), kezdő. Szabadidős silk: 1. Puskás Petra. 


A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

