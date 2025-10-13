1 órája
Újabb kilenc pont a tarsolyban
Ahogy előző héten Békéscsabán a Nyíregyháza, úgy a hétvégén a BVSC Szőnyi úti Sportuszodájában a Váci VSE ellen is megszerezte a maximálisan elérhető kilenc pontot a Csabai Csirkefogók VK három csapata az országos utánpótlás vízilabda bajnokság A2 Keleti csoportjában az alapszakasz 2. fordulójában.
Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 7–29 (0–10, 3–8, 2–5, 2–6). Országos bajnokság, gyermek kcs., Budapest. Legjobb csabai gólszerzők: Bódi, Szeidler, Balogh B., Uhrin Zs. 4-4, Tóth Z. 3.
Az élcsoport állása: 1. Csabai Csirkefogók 6 pont, 2. Cegléd 6, 3. Gödöllő 6.
Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 13–15 (2–2, 2–6, 4–3, 5–4)
Serdülők. Legjobb csabai gólszerzők: Suhajda Z. 5 (1), Such 3 (1).
Az élcsoport állása: 1. Gödöllő 6, 2. Csabai Csirkefogók 6, 3. Cegléd 5.
Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 8–19 (1–4, 2–6, 3–4, 2–5). Ifjúságiak. Legjobb csabai gólszerzők: Szatmári L. 4, Pallag, Bazsó, Zimbran 3-3.
Az élcsoport állása: 1. Csabai Csirkefogók 6, 2. Debrecen 6, 3. Cegléd 6.