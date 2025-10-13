Vízilabda 1 órája

Újabb kilenc pont a tarsolyban

Ahogy előző héten Békéscsabán a Nyíregyháza, úgy a hétvégén a BVSC Szőnyi úti Sportuszodájában a Váci VSE ellen is megszerezte a maximálisan elérhető kilenc pontot a Csabai Csirkefogók VK három csapata az országos utánpótlás vízilabda bajnokság A2 Keleti csoportjában az alapszakasz 2. fordulójában.

Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 7–29 (0–10, 3–8, 2–5, 2–6). Országos bajnokság, gyermek kcs., Budapest. Legjobb csabai gólszerzők: Bódi, Szeidler, Balogh B., Uhrin Zs. 4-4, Tóth Z. 3. Az élcsoport állása: 1. Csabai Csirkefogók 6 pont, 2. Cegléd 6, 3. Gödöllő 6. Gyuricza István remek napot fogott ki, a serdülők és az ifjúságiak mérkőzésén egyaránt több ziccert hárított Fotó: csabapolo.hu/Such Tamás Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 13–15 (2–2, 2–6, 4–3, 5–4) Serdülők. Legjobb csabai gólszerzők: Suhajda Z. 5 (1), Such 3 (1). Az élcsoport állása: 1. Gödöllő 6, 2. Csabai Csirkefogók 6, 3. Cegléd 5. Váci VSE–Csabai Csirkefogók VK 8–19 (1–4, 2–6, 3–4, 2–5). Ifjúságiak. Legjobb csabai gólszerzők: Szatmári L. 4, Pallag, Bazsó, Zimbran 3-3. Az élcsoport állása: 1. Csabai Csirkefogók 6, 2. Debrecen 6, 3. Cegléd 6.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!