október 15., szerda

Teréz névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

36 perce

Egy nappal korábban meccselnek a Fradival

Címkék#kézilabda#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#Elek Gyula Arénában#Ferencvárosi TC U20#Fradi

A tervezettnél egy nappal korábban, október 31-én, pénteken rendezik a 7. fordulóra kiírt Ferencvárosi TC U20–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s női kézilabda-mérkőzést.

Gajdács Pál
Egy nappal korábban meccselnek a Fradival

A tervezettnél egy nappal korábban tartják meg a mérkőzést.

Fotó: Archív: Für Henrik

A bajnoki találkozó a budapesti Elek Gyula Arénában 18 órakor kezdődik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu