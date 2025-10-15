Kézilabda
Egy nappal korábban meccselnek a Fradival
A tervezettnél egy nappal korábban, október 31-én, pénteken rendezik a 7. fordulóra kiírt Ferencvárosi TC U20–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s női kézilabda-mérkőzést.
A bajnoki találkozó a budapesti Elek Gyula Arénában 18 órakor kezdődik.
