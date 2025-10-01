október 1., szerda

Cselgáncs

14 perce

Az ötödik hely Eb-indulást érhet a csabaiak dzsúdósának

Címkék#Európa#dzsúdós#Békés Megyei Kano Judo SE#bronzérmes

Harmincöt ország négyszázöt dzsúdósának részvételével rendezték meg a hétvégén Prágában a hagyományos felnőtt European Opent. A rangos viadalon a békéscsabai Sóczó Rebeka az ötödik helyen végzett.

Gajdács Pál

A felnőtt European Openen a Békés Megyei Kano Judo SE-t két tehetsége, Sóczó Rebeka és Horbany Artem képviselte. 

Sóczó Rebeka
Sóczó Rebeka (kék judogiban) harcol ellenfelével Fotó: eju.net

Sóczó Rebeka nagy lépést tett az Eb-indulás felé

A női -70 kg-os mezőnyben Sóczó Rebeka ismét megmutatta, hogy a kontinens élvonalába tartozik. Az Európa Kupa-bronzérmes versenyző magabiztosan kezdett: első mérkőzésén a hazai pályán szereplő Zarybnickát egy iponnal pillanatok alatt legyőzte. A legjobb 16 között a német Murphy ellen golden score-ban, aranypontos hosszabbításban brillírozott, amikor egy kontra technikával megszerezte a győzelmet. A negyeddöntőben a későbbi aranyérmes svájci Gioia Vetterlivel szemben alulmaradt, ám a vigaszágon ismét bizonyította harciasságát: az izraeli Maya Kogan ellen mindössze tíz másodperc alatt szerzett wazari előnyt, amelyet a mérkőzés végéig megőrzött. A bronzéremért vívott párharcban a német Tanja Grünewald jobbnak bizonyult és a magyar lány végül az ötödik helyen zárt. Értékes pontokat gyűjtött, amelyek nagy eséllyel az U23-as Európa-bajnokságon való indulást is biztosítják számára.

A férfi -66 kg-os kategóriában Horbany Artem lépett tatamira, aki az egyik legnépesebb súlycsoportban, a 64 között kezdte meg szereplését. Első mérkőzésén a kirgiz Yrysbekov ellen hamar fölénybe került: yuko és wazari értékű dobásokat is végrehajtott, magához ragadva az irányítást. Egyetlen rosszul időzített támadás azonban elég volt ahhoz, hogy ellenfele megkontrázza dobását, így Artem számára idő előtt véget ért a verseny.

A két békéscsabai fiatal edzője, Gyáni János büszkén értékelte tanítványait:

– Rebeka fantasztikus versenyzői alkat, mindent megtesz a győzelemért. Bár a válla miatt nem tudott százszázalékos formát hozni, a szíve és az akaratereje kárpótolta és így is eredményesen szerepelt. Bízom abban, hogy az Európa-bajnokságon is bizonyítani tud, én hiszek benne. Artemnek sajnos nagyon nehéz a súlycsoportja, ahol egy pillanatnyi hiba is végzetes lehet. Láttam rajta a fejlődést és biztos vagyok benne, hogy legközelebb győztesként térhet majd haza. Nagyon büszke vagyok rájuk!

A BM Kano Judo SE fiataljai tehát ismét bebizonyították, hogy helyük van a nemzetközi mezőnyben és Rebeka biztató formája reményt ad a közelgő Európa-bajnoki szereplésre.

 

 

