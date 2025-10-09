Tizennyolc csapat csatázott egy célért

A Szarvashiba a végjátékban nem bírt a fővárosi riválisokkal, de az addig vezető úton remekelt, így a tavalyinál egy hellyel előrébb tudott lépni. Még a címvédő KÖD csapatát is maga mögött tudhatta, amely ötödik lett.

A csoportmeccsek után keresztjátékok megnyerésével lehetett előbbre jutni. Majd újabb, de most már 3 csapatos csoportmeccsek döntötték el a végső helyezéseket. Az ünnepélyes eredményhirdetés valamint a táncos mulatság helyszínét a Mokka Delicates Bistro biztosította.

A végeredmény: 1. Limonádé (Budapest), 2. Fúzió (Budapest), 3. Szarvashiba (Szarvas), 4. Favágók (Szeged), 5. KÖD (Kecskemét), 6. Fanatic (Komló).