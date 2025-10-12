Csabán debütált a játékvezetői kommunikációs rendszer

A fejlesztés célja elsősorban a gördülékenyebb kommunikáció elősegítése a játékvezetők és a közreműködők között, de a Magyar Röplabda Szövetség abban is bízik, hogy hozzájárul a színvonal emelkedéséhez, a játék élvezhetőbbé tételéhez és a népszerűség növeléséhez, valamint fontos lépcsőfok abban is, hogy a magyar röplabdasport tartsa a lépést a nemzetközi trendekkel.

debütált éles helyzetben a játékvezetői kommunikációs rendszer Fotó: BRSE/Máthé Csongor

Az első visszajelzések pozitívak voltak, Jámbor Tamás és Villás Tibor előremutatónak titulálták a fejlesztést.