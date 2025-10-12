október 12., vasárnap

Röplabda

1 órája

Csabán debütált a játékvezetői kommunikációs rendszer

Címkék#MBH-Békéscsaba#kommunikációs rendszer#sport#röplabda

A TippmixPro Női Extraliga nyitányán Békéscsabán, az MBH-Békéscsaba–Vasas SC (3:2) röplabda-mérkőzésen debütált éles helyzetben a játékvezetői kommunikációs rendszer – számolt be a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a közösségi oldalán.

Gajdács Pál

A fejlesztés célja elsősorban a gördülékenyebb kommunikáció elősegítése a játékvezetők és a közreműködők között, de a Magyar Röplabda Szövetség abban is bízik, hogy hozzájárul a színvonal emelkedéséhez, a játék élvezhetőbbé tételéhez és a népszerűség növeléséhez, valamint fontos lépcsőfok abban is, hogy a magyar röplabdasport tartsa a lépést a nemzetközi trendekkel. 

debütált éles helyzetben a játékvezetői kommunikációs rendszer Fotó: BRSE/Máthé Csongor

Az első visszajelzések pozitívak voltak, Jámbor Tamás és Villás Tibor előremutatónak titulálták a fejlesztést.

 

 

