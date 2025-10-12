1 órája
Csabán debütált a játékvezetői kommunikációs rendszer
A TippmixPro Női Extraliga nyitányán Békéscsabán, az MBH-Békéscsaba–Vasas SC (3:2) röplabda-mérkőzésen debütált éles helyzetben a játékvezetői kommunikációs rendszer – számolt be a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a közösségi oldalán.
A fejlesztés célja elsősorban a gördülékenyebb kommunikáció elősegítése a játékvezetők és a közreműködők között, de a Magyar Röplabda Szövetség abban is bízik, hogy hozzájárul a színvonal emelkedéséhez, a játék élvezhetőbbé tételéhez és a népszerűség növeléséhez, valamint fontos lépcsőfok abban is, hogy a magyar röplabdasport tartsa a lépést a nemzetközi trendekkel.
Az első visszajelzések pozitívak voltak, Jámbor Tamás és Villás Tibor előremutatónak titulálták a fejlesztést.