Kóla gyógyította meg az öreg Golfot: Tamás és csapata ismét bizonyított
Idei második túráját teljesítette a vésztői Szabó Tamás a Spirit Rallyn, ami a júniusi etyekivel ellentétben nem hozott győzelmet, de a második hely miatt sem szégyenkezhet, pláne, ha figyelembe vesszük, hogy milyen akadályokkal kellett kis csapatának megküzdeni. A Spirit Rally legutóbbi túrája Ceglédről startolt és Mórahalom volt a cél.
A Spirit Rally nem számít versenynek, a résztvevők túraként tartják számon, de itt sem számít hátránynak a maximális technikai és fizikai felkészültség.
A Spirit Rally ceglédi-mórahalmi túrája tartogatott meglepetéseket
A Budapest–Bamako kaland és tájékozódási versenyt megjáró Szabó Tamás a már megszokott profi navigátorával, a békéscsabai Botyánszki Bencével vágott neki Ceglédről a mintegy 240 kilométeres túrának. Csapatuk kiegészült az újszilvási Bai Tamással, aki féltávnál váltotta Botyánszkit a mitfahrer ülésben.
– A minimál kategóriában indultunk és bár nem számítottunk könnyű túrára, mégis meglepődtünk, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk – mondta Szabó Tamás. – Először is a homokos talaj tréfált meg bennünket többször is, nem egyszer felfeküdt a Volkswagen hármas Golf. A túra más résztvevői többször kihúztak bennünket, így folytathattuk tovább. Bár a Bamakón is homokos terepen mentünk, de ott nem volt nyomvályú, a homok tetején mentünk, csak ha megálltunk, akkor ásta el magát a jármű. A Spirit Rallyn volt nyomvályú, de a tetején nem, csak a nyomban lehetett közlekedni, az pedig magával hozta a veszélyt, hogy felfekszik az autó.
Nem a homok jelentette azonban az egyetlen próbatételt Szabó Tamáséknak.
– Mintha megéreztem volna, hogy el kell tenni a pótkereket, mert kaptunk egy defektet is. Ami azonban nagyobb baj volt, hogy 80-100 kilométerrel a cél előtt problémák adódtak a kuplunggal, ami megcsúszott és megszűnt a hajtás. Körülbelül húsz kilométert mentünk még, amikor teljesen megállt az autó. Valahol azt olvastam, hogy – bármilyen hihetetlen – segíthet egy bizonyos cukros ital. Volt nálunk kóla és egy dobozzal ráöntöttem a kuplungra. Nemhogy a célig eljutottunk, hanem még egy autót is megelőztünk, így beérve a második helyre, sőt, még haza is tudtunk menni.
S hogy miért volt csodaszer a kóla?
A kuplung felhevült állapotban volt, s ráöntve a kólát az ráégett, a cukros massza pedig összetapasztotta a felfekvő felületet, ami aztán átvitte a motor nyomatékát a sebességváltóra
– adott magyarázatot a vésztői pilóta.
