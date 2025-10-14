Pásztor József: Portugália mindig tele volt világklasszisokkal

Szombaton nemcsak a luzitánok, hanem keddi ellenfelük, Szoboszlai Dominikék is nyertek, méghozzá Örményország ellen, és ezzel a Portugália–Magyarország mérkőzés előtt 4 ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll.

Pásztor József bizakodó a Portugália–Magyarország mérkőzés előtt Fotó: Archív fotó: Bencsik Ádám

Hátha más lesz a mai Portugália–Magyarország mérkőzés

Pásztor József szerint minden mérkőzés más, így nem biztos, hogy a portugálok annyira szenvedni fognak a keddi magyar labdarúgó válogatott elleni lisszaboni mérkőzésen.

– Minden mérkőzés más, lehet, hogy egyik nap egy nullára, a másik nap már öt nullára nyer a portugál válogatott, a foci kiszámíthatatlan sportág. Lehet, hogy Portugália tízből kilencszer nyer Magyarország ellen, de hátha ma lesz az a mérkőzés, amikor a mieink győznek. Jobb csapat a portugál, ezt egy hónappal ezelőtt Budapesten is bebizonyította, amikor Ronaldóék többet birtokolták a labdát. Mégis lett volna lehetőségünk pontot szerezni, de kaptunk egy peches gólt és három kettőre ők győztek. Véleményem szerint akkor lehet esélyünk, ha az első félidőben nem kapunk gólt, mert így talán játékosaik türelmetlenebbé válhatnak, mint ahogy a szurkolók is. Ha hibáznak, lehet esélyünk a pontszerzésre. Ha Ronaldo berúgja a tizenegyest az íreknek, lehet, hogy öt nullára nyernek, így azonban szenvedőssé vált a játékuk. Nagyon jó futballistáik vannak Portugáliának, és most sem lesz könnyű ellenük játszani.

Portugáliát története során még soha nem győzne le a magyar válogatott, mert mindig tele voltak klasszisokkal.

– Ez Albert Flóriánéknak sem sikerült, mert a portugáloknak akkor volt egy olyan klasszisa, mint Eusebio, akit akkoriban a világ egyik legjobb labdarúgójaként tartották számon. Ma meg nem kell külön sorolni, hogy játékosaik szinte mindegyike Európa nagy klubjaiban focizik – jegyezte meg Pásztor József.