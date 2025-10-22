október 22., szerda

Asztalitenisz

2 órája

Pintér Attilára emlékeztek Orosházán

Címkék#emlékverseny#asztalitenisz#Orosháza#utánpótlás

Az ország minden régiójából 172 fiatal – köztük 14 Békés vármegyei – asztaliteniszező állt asztalhoz a hétvégi orosházi újonc-, serdülő fiú és leány I. osztályú országos ranglista versenyen. Az egykori kiváló helyi asztaliteniszező, edző és sportvezető, Pintér Attila emlékére idén tizennyolcadik alkalommal bonyolították le az utánpótlás seregszemlét. Ebben volt a házigazda ASE Orosháza partnere a MOATSZ és a Kaucsuklabda Alapítvány.

Pintér Attila munkásságára Jámbor Zoltán, a Békés Vármegyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke emlékezett meg a küzdelmek előtt, míg Raffai János polgármester a város nevében üdvözölte a megjelent asztaliteniszezőket, és jó versenyzést kívánt a fiataloknak.

Pintér Attila; asztalitenisz; Orosháza
A Pintér Attila-emlékverseny győztesének Bábik Tibor (BVSC) bizonyult az U15-ös fiúknál. Fotó: MOATSZ

Elmaradt a vármegyei éremszerzés a Pintér Attila-emlékversenyen

Az első napon az U11-es leány és fiú valamint az U13-as leány és fiú egyéni versenyt rendezték meg. Az U11-es lányoknál Csík-Darabos Éva (ASE Orosháza) kiemeltként a főtáblán kezdte meg a versenyt, a nyolc közé jutásért magabiztosan nyert 3:0-ra, azután viszont nem bírt nyírbátori riválisával (0:3).

Az U13-as korosztályban a lányoknál az ASE Orosháza játékosai közül Csík-Darabos Éva és Vashegyi Hanna a 16 közé jutásért kikapott, Sánta Elena 3:0-ra legyőzte szolnoki ellenfelét, de azután egy nyírbátori lány 3:0-s vereséget mért rá. Az U13-as fiúknál Kéri Kristóf (ASE Orosháza) a 16 közé jutásért 3:0-ra kapott ki, Németh Endre Pál (Demeter Lehel ASE) ebben a körben 2:0-ás vezetésről szenvedett vereséget.
Az U15-ös lányoknál a két orosházi, Sánta Elena és Vadász Réka szintén a 16 közé jutásért megvívott meccsén búcsúzott a további küzdelmektől. Bényei Nelli viszont 3:2-re nyert, de azután a későbbi bronzérmes soproni lány kifogott rajta (0:3). Párosban Bényei Nelli a szegedi Borics Gerdával az oldalán a nyolc közé jutásért a későbbi győztes duótól kapott ki 3:1-re. Vadász Réka a szolnoki Holló Hannával az oldalán a nyolc közé jutásért esett ki. Az U15-ös fiúknál Németh Endre Pál és Török Dávid (HED-Land Mezőberényi SE) a 32 közé jutásért, a Gyulai AK játékosa, Styr Kevin egy körrel később esett ki. Párosban a Bakulya Tamás, Styr Kevin (Demeter Lehel ASE, Gyulai AK), és a Németh Endre Pál, Fülöp Máté (utóbbi ceglédi) duó is a 8 közé jutásért kapott ki.

 

 

