Vízilabda 19 perce

Ez ám a jó csabai pólóskezdés, kilenc pont a zsebben!

Az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságban szereplő három békéscsabai csapat vasárnap megkezdte a pontvadászatot az A2 Keleti csoport alapszakaszában. Az első fordulóban – házigazdaként – a nyíregyháziakat fogadták a békéscsabai Árpád fürdőben. Végül két könnyebbnek tűnő és egy igazán kemény találkozón mind a kilenc pontot begyűjtötték a fiatalok.

Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 19–12 (5–1, 6–2, 5–4, 3–5). Gyermek korcsoport. Legjobb csabai gólszerzők: Uhrin Zs. 7, Suhajda S. 6 (1). Suhajda Soma és Uhrin Zsombor góllövő versenyt hirdetett a gyermek korosztályúak mérkőzésén, amit az utóbbi (képünkön) nyert meg hét találattal.

Fotó: csabapolo.hu/Such Tamás Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–13 (5–4, 4–3, 3–3, 2–3). Serdülők. Legjobb csabai gólszerzők: Such 3 (2), Suhajda Z. 3 (2), Zimbran 3 (1), Korcsok N. 2. Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–8 (4–3, 3–2, 2–0, 5–3). Ifjúságiak. Legjobb csabai gólszerzők: Pónya O. 4, Bazsó 3, Pallag, Suhajda Z., Szatmári L. 2-2.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!