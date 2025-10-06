18 órája
Ez ám a jó csabai pólóskezdés, kilenc pont a zsebben!
Az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságban szereplő három békéscsabai csapat vasárnap megkezdte a pontvadászatot az A2 Keleti csoport alapszakaszában. Az első fordulóban – házigazdaként – a nyíregyháziakat fogadták a békéscsabai Árpád fürdőben. Végül két könnyebbnek tűnő és egy igazán kemény találkozón mind a kilenc pontot begyűjtötték a fiatalok.
Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 19–12 (5–1, 6–2, 5–4, 3–5). Gyermek korcsoport. Legjobb csabai gólszerzők: Uhrin Zs. 7, Suhajda S. 6 (1).
Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–13 (5–4, 4–3, 3–3, 2–3). Serdülők. Legjobb csabai gólszerzők: Such 3 (2), Suhajda Z. 3 (2), Zimbran 3 (1), Korcsok N. 2.
Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–8 (4–3, 3–2, 2–0, 5–3). Ifjúságiak. Legjobb csabai gólszerzők: Pónya O. 4, Bazsó 3, Pallag, Suhajda Z., Szatmári L. 2-2.
