Vízilabda

18 órája

Ez ám a jó csabai pólóskezdés, kilenc pont a zsebben!

Címkék#országos#vízilabda#verseny#bajnokság

Az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságban szereplő három békéscsabai csapat vasárnap megkezdte a pontvadászatot az A2 Keleti csoport alapszakaszában. Az első fordulóban – házigazdaként – a nyíregyháziakat fogadták a békéscsabai Árpád fürdőben. Végül két könnyebbnek tűnő és egy igazán kemény találkozón mind a kilenc pontot begyűjtötték a fiatalok.

Gajdács Pál

Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 19–12 (5–1, 6–2, 5–4, 3–5). Gyermek korcsoport. Legjobb csabai gólszerzők: Uhrin Zs. 7, Suhajda S. 6 (1). 

Suhajda Soma és Uhrin Zsombor góllövő versenyt hirdetett a gyermek korosztályúak mérkőzésén, amit az utóbbi (képünkön) nyert meg hét találattal. 
Fotó: csabapolo.hu/Such Tamás

Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–13 (5–4, 4–3, 3–3, 2–3). Serdülők. Legjobb csabai gólszerzők: Such 3 (2), Suhajda Z. 3 (2), Zimbran 3 (1), Korcsok N. 2.

Csabai Csirkefogók VK–AQUA SE Nyíregyháza 14–8 (4–3, 3–2, 2–0, 5–3). Ifjúságiak. Legjobb csabai gólszerzők: Pónya O. 4, Bazsó 3, Pallag, Suhajda Z., Szatmári L. 2-2. 

 

