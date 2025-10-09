Tíz csapat diákjai rúgták a bőrt a Tréning Centerben

Gólörömtől és lelkes szurkolástól volt hangos szerdán délelőtt a békéscsabai Tréning Center, ahol a műfüves pályákon a tanulásban akadályozott diákok országos labdarúgó elődöntője zajlott.

Nem volt panasz a lelkesedésre

Fotó: Bencsik Ádám

Az általános iskolás korú csapatok mellett szakiskolás együttesek is beneveztek, ami nem szokatlan a torna történetében. Békéscsaba, Békés és Gyula mellett a vármegye határon túlról Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is érkeztek csapatok, így Szolnokról, Karcagról, Kisújszállásról, Tiszaföldvárról, Tiszaföldvár-Homokról is, hogy két ötös csoportban küzdjenek egymással.

Varga Tamás alpolgármester szerint valódi értéket jelent a rendezvény Fotó: Bencsik Ádám

A legjobb csapatok az országos labdarúgó döntőben küzdhetnek tovább

Az ünnepélyes megnyitón Varga Tamás alpolgármester elmondta, örömmel látta, hogy a diákok milyen izgalommal, lelkesedéssel készülnek, akik élményekkel gazdagodnak, s akiknek valóban értéket biztosít a rendezvény.

A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba, igazi sikerélményhez jutottak az országos elődöntőn. A díjak mellett természetesen volt más tétje is az elődöntőnek: az első három csapat hamarosan a Budapesten, a Népligetben, a Ferencváros pályáján méretteti meg magát.

A tanulásban akadályozott diákok országos labdarúgó elődöntőjét Mihályi István, a Vandháti Diáksport Egyesület elnöke vezetésével szervezték meg kitűnően.