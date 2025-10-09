október 9., csütörtök

Diáksport

1 órája

Tíz csapat diákjai rúgták a bőrt a Tréning Centerben

Nemcsak a mozgásra, hanem új barátok megismerésére is alkalmat jelentett a tanulásban akadályozott diákok számára szerdán megrendezett országos labdarúgó elődöntő. A Fogyatékkal Élők Békés Megyei Sportszövetsége és a Vandháti Diáksport Egyesület által Békéscsabán megszervezett országos labdarúgó elődöntő nem kevesebb, mint 10 csapat, mintegy 100 játékosa léptek pályára.

Gajdács Pál

Gólörömtől és lelkes szurkolástól volt hangos szerdán délelőtt a békéscsabai Tréning Center, ahol a műfüves pályákon a tanulásban akadályozott diákok országos labdarúgó elődöntője zajlott. 

Országos labdarúgó
Nem volt panasz a lelkesedésre
Fotó: Bencsik Ádám 

Az általános iskolás korú csapatok mellett szakiskolás együttesek is beneveztek, ami nem szokatlan a torna történetében. Békéscsaba, Békés és Gyula mellett a vármegye határon túlról Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is érkeztek csapatok, így Szolnokról, Karcagról, Kisújszállásról, Tiszaföldvárról, Tiszaföldvár-Homokról is, hogy két ötös csoportban küzdjenek egymással. 

Varga Tamás alpolgármester szerint valódi értéket jelent a rendezvény Fotó: Bencsik Ádám

A legjobb csapatok az országos labdarúgó döntőben küzdhetnek tovább

Az ünnepélyes megnyitón Varga Tamás alpolgármester elmondta, örömmel látta, hogy a diákok milyen izgalommal, lelkesedéssel készülnek, akik élményekkel gazdagodnak, s akiknek valóban értéket biztosít a rendezvény.

A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba, igazi sikerélményhez jutottak az országos elődöntőn. A díjak mellett természetesen volt más tétje is az elődöntőnek: az első három csapat hamarosan a Budapesten, a Népligetben, a Ferencváros pályáján méretteti meg magát. 

A tanulásban akadályozott diákok országos labdarúgó elődöntőjét Mihályi István, a Vandháti Diáksport Egyesület elnöke vezetésével szervezték meg kitűnően.

