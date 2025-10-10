3 órája
Megemlékeztek a gyulai futball nagyjairól
A 2011-es első alkalmat követően szombaton 14. alkalommal gyűltek össze a gyulai Id. Christián László Városi Sporttelepen a gyulai, szarvasi, orosházi, békéscsabai és sarkadi labdarúgó öregfiúk. Az Öt város – gyulai öregfiúk labdarúgó találkozót a szervező, Tóth II. József nyitotta meg.
Az Öt város – gyulai öregfiúk labdarúgó találkozó megnyitójában Tóth II. József a magánkiadásban napokban megjelent A gyulai labdarúgópályák névadói című kiadványa alapján emlékezett meg az egykori kiváló játékosokról.
Beszélt a jeles futballistákhoz fűződő személyes kapcsolatáról, majd a könyvben megjelent nyilatkozatok, mérkőzésbeszámolók, újságcikkek alapján szólt az emlékezetesek meccsekről, a pályafutások meghatározó eredményeiről és az edzőként eltöltött évekről.
– Himmer Rezső kétszeres magyar A válogatott volt, míg Varga István hatszoros B válogatottsággal büszkélkedhetett – sorolta Tóth II. József. – Himer I. József sikerei mind a gyulai labdarúgás jelentős alakjaként, mind edzőként számottevőek voltak, Himer II. István pedig NB I.-es focistaként, majd NB I.-es SZEOL kispadján eltöltött évek során ért el szép eredményeket. Id. Vasvári Péter a GYTE NB II-es csapatának meghatározó játékosa, később pedig a Gyulai MEDOSZ Sarkadi Kinizsi edzője volt. Ótott József az 1980-81-es NB II.-es 2. helyezett csapatkapitányaként 18 éves sikeres pályafutást tudhatott maga mögött. Arató Lajos fiatalon került be a Gyulai MEDOSZ NB II.-es csapatába, pályafutása csúcsán az NB I-es SZEOL csapatában ért el számos sikert, hogy később visszatérjen a Gyulai MEDOSZ-ba. Mészáros Péter a Gyulai Köröstáj csapatával a városi bajnokság megnyerése után a megyei II. osztályán át a megyei egyes osztályozóig vezette csapatát.
Tóth II. József megemlékezett a közelmúltban elhunyt játékosokról, Csőke Józsefről és Reinhart Antalról.