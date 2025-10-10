október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Megemlékeztek a gyulai futball nagyjairól

Címkék#Tóth II József#A gyulai labdarúgópályák névadó#Himer II István#gyulai futball#Öregfiú

A 2011-es első alkalmat követően szombaton 14. alkalommal gyűltek össze a gyulai Id. Christián László Városi Sporttelepen a gyulai, szarvasi, orosházi, békéscsabai és sarkadi labdarúgó öregfiúk. Az Öt város – gyulai öregfiúk labdarúgó találkozót a szervező, Tóth II. József nyitotta meg.

Gajdács Pál

Az Öt város – gyulai öregfiúk labdarúgó találkozó megnyitójában Tóth II. József a magánkiadásban napokban megjelent A gyulai labdarúgópályák névadói című kiadványa alapján emlékezett meg az egykori kiváló játékosokról. 

öregfiúk
Az öt város gyulai öregfiúk labdarúgó találkozón bemutatták Tóth II. József a A gyulai labdarúgópályák névadói című kiadványát

Az öregfiúk találkozó a gyulai futball nagyjairól emlékeztek meg

Beszélt a jeles futballistákhoz fűződő személyes kapcsolatáról, majd a könyvben megjelent nyilatkozatok, mérkőzésbeszámolók, újságcikkek alapján szólt az emlékezetesek meccsekről, a pályafutások meghatározó eredményeiről és az edzőként eltöltött évekről. 

 

– Himmer Rezső kétszeres magyar A válogatott volt, míg Varga István hatszoros B válogatottsággal büszkélkedhetett – sorolta Tóth II. József. – Himer I. József sikerei mind a gyulai labdarúgás jelentős alakjaként, mind edzőként számottevőek voltak, Himer II. István pedig NB I.-es focistaként, majd NB I.-es SZEOL kispadján eltöltött évek során ért el szép eredményeket. Id. Vasvári Péter a GYTE NB II-es csapatának meghatározó játékosa, később pedig a Gyulai MEDOSZ Sarkadi Kinizsi edzője volt. Ótott József az 1980-81-es NB II.-es 2. helyezett csapatkapitányaként 18 éves sikeres pályafutást tudhatott maga mögött. Arató Lajos fiatalon került be a Gyulai MEDOSZ NB II.-es csapatába, pályafutása csúcsán az NB I-es SZEOL csapatában ért el számos sikert, hogy később visszatérjen a Gyulai MEDOSZ-ba. Mészáros Péter a Gyulai Köröstáj csapatával a városi bajnokság megnyerése után a megyei II. osztályán át a megyei egyes osztályozóig vezette csapatát. 

A futballpályán felállított emlékfalnál most is megemlékeztek az elhunyt gyulai edzőkre, elnökökre, játékosokra, és támogatókra

Tóth II. József megemlékezett a közelmúltban elhunyt játékosokról, Csőke Józsefről és Reinhart Antalról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu