Kislányt vár a háromszoros olimpikon gyalogló

Oláh Barbara a férjével és edzőjével, Oláh Tamással már izgatottan várja első gyermeküket.

Hamarosan hárman lesznek: Oláh Barbara és Oláh Tamás Forrás: Oláh Barbara

Oláh Barbara és férje februárban várja kislányuk érkezését

– A huszonkettedik hétben, a hatodik hónapban vagyok, kislányunkat február végén várjuk, a nevét még nem döntöttük el, de már tudjuk, hogy melyik kettő közül fogunk választani – osztotta meg lapunkkal az örömteli hírt Oláh Barbara, a Békéscsabai Atlétikai Club riói, tokiói és párizsi olimpiát is megjárt gyaloglója.

Barbara elmondta, hogy nem hagy fel a sporttal, mi több még mindig aktívan mozog, csak már kisebb intenzitással és másképp.

– A terhesség elején kell a legjobban vigyázni, mozogni azonban később is lehet – mondta a férjével, Oláh Tamással Budapesten élő, de a szülővárosához, egyesületéhez még mindig szorosan kötődő sportoló. – Az átállás nem volt egyszerű, hiszen hosszú éveken keresztül megvolt az edzésekkel tarkított napi ritmus, amiből persze nagyon vissza kellett venni. Pihenni kell, de azért most is aktív vagyok. Szerencsére a terhességgel együtt járó rosszullétek elkerültek. Sokat sétálok, gyógytornázom és jógázom is. És persze, mivel a férjemnek vannak tanítványai, ha tehetem, segítem a munkáját. Az atlétikával, a sportágammal kapcsolatban is igyekszem képben maradni.

Forrás: Oláh Barbara

Oláh Barbara elmondta, hogy nem vonult vissza, csupán felfüggesztette az élsportolói tevékenységét, tervei között ott szerepel a visszatérés.

– A testem majd jelezni fog, hogy ennek az ideje mikor jön majd el. Sok élportoló példája mutatja, hogy egy, vagy két gyermek után visszatérve is sikeresnek lehet lenni.

Klubja nem feledkezett meg róla, a közelmúltban ünnepélyes körülmények között köszönték meg az eddigi szolgálatát.

A rövidebb és hosszabb távokon nemzetközi összehasonlításban is eredményes válogatott pályafutását Békéscsabán megkezdő, s klubjához azóta is hűséges gyaloglót kezdetben Germán Tibor, később Tóth Sándor mesteredző, az utóbbi időszakban pedig férje, Oláh Tamás segítette edzőként.