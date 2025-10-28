október 28., kedd

Labdarúgás

1 órája

A szerdai meccset kihagyja, de szurkol volt csapatának Nyilas Elek

A Gyulasport NKft. szakmai vezetőjeként dolgozó, a fürdővárosban élő Nyilas Elek a mai napi erősen kötődik egykori csapatához, a Ferencvároshoz, amikor csak teheti, ott van a mérkőzésein. Egykori együttese szerdán este 20 órától a Békéscsabát fogadja a labdarúgó MOL Magyar Kupában.

Gajdács Pál

– Elfoglaltságom miatt a szerdai mérkőzésen nem leszek jelen, de figyelemmel kísérem majd – mondta megkeresésünkre a 14-szeres válogatott Nyilas Elek, a Fradival Bajnokok Ligájának csoportkörében a Real Madrid, az Ajax és a Grasshopper ellen 1995-ben szereplő csapatának a tagja. 

Nyilas Elek
Nyilas Elek egykori csapata, a Ferencváros továbbjutását várja a Békéscsaba ellen a Magyar Kupában
Archív fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Nyilas Elek szerint jó meccsnek ígérkezik a Fradi–Csaba

– A csabaiakról az jut eszembe, hogy oda bizony nem győzni jártak a csapatok, mert ott mindig egy masszív, összetartó, erős csapategységgel bíró társulat volt. A Vác, illetve a Ferencváros tagjaként az ellenük lejátszott találkozók után talán felém billen a mérleg nyelve, bár éppen egy kupameccsen, még a Váccal az otthoni három egyes győzelem után Csabán kettő nullára kikaptunk és kiestünk.

Nyilas Elek szerint egy kupamérkőzés mindig más, mint egy bajnoki, sokszor fordulhat elő olyan eredmény, ami nem a papírformának megfelelő. 

– A szerdai Fradi–Csaba jó kis meccsnek ígérkezik. Tisztelem a csabai barátaimat, de azért a zöld-fehérek győzelmét és továbbjutását várom. A csabaiaknak felhőtlenül kell játszaniuk, s ha kikapnak, akkor sem éri szemrehányás őket, ha meg nyernek, az egy páratlan bravúr lenne.

 

