A szerdai meccset kihagyja, de szurkol volt csapatának Nyilas Elek

– Elfoglaltságom miatt a szerdai mérkőzésen nem leszek jelen, de figyelemmel kísérem majd – mondta megkeresésünkre a 14-szeres válogatott Nyilas Elek, a Fradival Bajnokok Ligájának csoportkörében a Real Madrid, az Ajax és a Grasshopper ellen 1995-ben szereplő csapatának a tagja.

Archív fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia

– A csabaiakról az jut eszembe, hogy oda bizony nem győzni jártak a csapatok, mert ott mindig egy masszív, összetartó, erős csapategységgel bíró társulat volt. A Vác, illetve a Ferencváros tagjaként az ellenük lejátszott találkozók után talán felém billen a mérleg nyelve, bár éppen egy kupameccsen, még a Váccal az otthoni három egyes győzelem után Csabán kettő nullára kikaptunk és kiestünk.

Nyilas Elek szerint egy kupamérkőzés mindig más, mint egy bajnoki, sokszor fordulhat elő olyan eredmény, ami nem a papírformának megfelelő.

– A szerdai Fradi–Csaba jó kis meccsnek ígérkezik. Tisztelem a csabai barátaimat, de azért a zöld-fehérek győzelmét és továbbjutását várom. A csabaiaknak felhőtlenül kell játszaniuk, s ha kikapnak, akkor sem éri szemrehányás őket, ha meg nyernek, az egy páratlan bravúr lenne.